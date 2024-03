A Valenzano presentazione della fiaba ecologista 'E il lupo non c’è più'

Una fiaba ecologista presentata nella sala consiliare di Valenzano. Il 2 aprile alle ore 18.00 il Comune di Valenzano in collaborazione con Greenpeace Gruppo Locale di Bari organizza la presentazione della fiaba illustrata “E il lupo non c’è più”, libro scritto da Lucia Schiralli e illustrato da Vittoria Santorsola, editore Progedit. Il libro, pubblicato all’inizio di quest’anno, è stato presentato già presso la libreria laFeltrinelli di Bari di via Melo ed ora incomincia il ciclo di presentazioni nell’interland. Cominciando proprio da Valenzano, casa dell’illustratrice Vittoria Santorsola. L’illustratrice, classe 2004, infatti, nasce e vive a Valenzano anche se dall’anno scorso si è trasferita a Roma per studiare al Dams e dare risalto al suo talento artistico già emerso sui social. L’autrice, invece, la professoressa Lucia Schiralli, insegna Italiano e materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado Bari Balilla Imbriani di Bari, collabora, fra gli altri, con Treccani.it ed ha pubblicato nel 2022 l'albo illustrato "La scatola delle parole" e nel 2023 il libro "Manzoni pop". La presentazione toccherà il tema principale del libro: l’ecologia. Parteciperà all’incontro Massimiliano Boccone, coordinatore dei volontari di Greenpeace gruppo locale di Bari. A moderare l’incontro ci sarà Mina Marzulli, già educatrice professionale. A fare gli onori di casa il Sindaco del Comune di Valenzano Giampaolo Romanazzi.



Autrice: Lucia Schiralli

Titolo: E il lupo non c'è più. La scatola del pianeta. L’ecologia attraverso le fiabe

Illustrazione: Vittoria Santorsola

Collana: Altre Storie

Anno di pubblicazione: 2024

Numero di pagine: 88 con ill. a colori

ISBN 978-88-6194-629-3





Sinossi: E se tutti i boschi delle fiabe sparissero? Quali storie racconterebbero i nonni ai nipoti? L’inquinamento supera lo spazio e il tempo e arriva fra le pagine dei libri per prosciugare il mare di Pinocchio e distruggere il bosco di Biancaneve. Sofia cerca di salvare le storie di tutti i bambini, ma non può farcela da sola. Otello sembra non aiutarla… eppure tutti i nonni sono buoni. Perché lui non lo è? Un libro adatto a bambini e a ragazzi di ogni età, per trattare, con le fiabe, argomenti di ecologia, alimentazione e inquinamento. Un volume interattivo, dove il lettore può scrivere e disegnare, per partecipare, in prima persona, alla vicenda.





Lucia Schiralli è nata a Bari nel 1969, è laureata in Lettere moderne e ha seguìto master e corsi di perfezionamento sulla didattica dell’Italiano e delle Materie letterarie. Ha scritto sunti di letteratura italiana e contributi di grammatica, storia e narrativa per l’adolescenza comparsi in manuali scolastici della Loescher. Autrice di un albo illustrato edito da Progedit dal titolo La scatola delle parole, è da sempre impegnata nella promozione della lettura, attraverso attività in cui compare come curatrice e formatrice. È stata coordinatrice nelle scuole per il Festival regionale della Letteratura del mare “Mare di inchiostro”. Attualmente è docente di Italiano in una scuola secondaria di primo grado. Pubblica contributi sul magazine Treccani.it, cura una rubrica mensile sul blog “Teste Fiorite” e scrive su “Insula Europea”. Insegna Italiano e Materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado Bari Balilla Imbriani di Bari e Letteratura italiana presso l’Università della terza età G. Modugno di Bari.





Vittoria Santorsola nasce a Bari nel 2004. La sua carriera artistica inizia sui social e, nel 2018, si aggiudica una menzione speciale al Romics, la rassegna internazionale del fumetto che si svolge a Roma. Si diploma al liceo artistico nel 2023 e, nel frattempo, frequenta il DAMS a Roma, approfondendo lo studio per il cinema, passione che coesiste attivamente con quella del disegno.