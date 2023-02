E' il mio cuore il paese più straziato: pensieri e Rime ad un anno dal conflitto russo-ucraino

Nella giornata di sabato 25 febbraio 2023, con inizio alle 18,30, a Bari, presso la sede di Azione –Italia viva, via principe Amedeo n 134, si discuterà della guerra tra Russia e Ucraina; un conflitto che non sta producendo solo il dramma umano delle centinaia di migliaia di vittime, la devastazione di intere città, l’incubo di un possibile confronto nucleare e dunque la prospettiva apocalittica di una terza guerra mondiale. Presso le redazioni dei giornali, negli studi dei Tg così come nei salotti dei Talk Show, spesso si delineano strategie, si scontrano pregiudizi, si fronteggiano schieramenti non meno insensati e violenti di quelli che si concretizzano sul fronte. L’evento in parola non prevede l’intervento di super esperti in problemi militari, di tuttologi geo-strateghi né tantomeno dei soliti opinion maker con i loro pensosi editoriali da pubblicizzare. Al contrario, per quanto concerne il sempre folle e insensato ricorso alla guerra, l’intento è quello di raccogliere quanto più le impressioni dal basso, i pareri cosiddetti low profile, le frasi semplici, i pensieri spontanei e magari corredati da un tocco di poesia che non guasta mai. L’incontro, che inaugura la stagione degli eventi che i coordinamenti cittadini di Azione e Italia Viva intendono proporre alla cittadinanza barese, è aperto a chiunque voglia esprimersi in prosa, in rima, a braccio o come meglio creda, purché all’insegna dei valori democratici, dei diritti civili, della nonviolenza, della solidarietà tra i popoli al di là di ogni pretesa di supremazia etnica o ideologica.