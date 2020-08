Vince Abbracciante, Raffaello Fusaro, Alessandra Minervini nel Parco archeologico di San Pietro per l'ultimo appuntamento di 'Tu non conosci il Sud'

Si conclude mercoledì 5 agosto il viaggio a Sud e nei Sud di TU NON CONOSCI IL SUD – E LA CHIAMANO ESTATE 2020, il progetto multiculturale coprodotto dalla Città Metropolitana di Bari e da Veluvre – Visioni Culturali, in collaborazione con l’associazione Tu non conosci il Sud e la Libreria Laterza, con il patrocinio del Comune di Bari e della Fondazione Vincenzo Casillo, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia.

Una serata all’insegna della scoperta di luoghi, atmosfere, contaminazioni, emozioni, sempre seguendo il percorso del racconto di un Sud che rifugge qualsiasi stereotipo. Il tutto in una location straordinaria a Bari, anch’essa un vera e propria scoperta: il Parco Archeologico di San Pietro, adiacente al Museo Archeologico di Santa Scolastica (ingresso da Piazza San Pietro, Barivecchia).

Si inizia alle 19.30, con la presentazione del libro a cura della Libreria Laterza: Bari. Una guida (Odos Edizioni) di Alessandra Minervini che dialogherà con il giornalista Livio Costarella. Alle 21.30, gli spettatori potranno assistere alla performance tra musica e parole: Quanto più profondamente, del tutto inedita, concepita per questa edizione della manifestazione e che vedrà protagonisti, il regista, autore e performer letterario Raffaello Fusaro e il fisarmonicista Vince Abbracciante.

Gli incontri sono a ingresso gratuito, previa prenotazione obbligatoria sul sito veluvre.it (per i due appuntamenti occorrono due prenotazioni distinte).