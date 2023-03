A Monopoli ‘E la felicità, prof?’, Riccardo Spagnulo nel racconto generazionale tra i banchi di scuola

Sogni, speranze, paure e nuove scoperte tra i banchi di un’immaginaria scuola. Lo spettacolo E la felicità, prof?, produzione Teatri di Bari con la cooperativa sociale I bambini di Truffaut consigliata a un pubblico a partire da 13 anni, a chiudere la Stagione ‘Famiglie a teatro’ del Radar di Monopoli. Domenica 19 marzo alle ore 18 in scena il racconto generazionale di un professore di Lettere, interpretato da Riccardo Spagnulo, che codirige lo spettacolo insieme a Giancarlo Visitilli. E la felicità, prof? è tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Visitilli per Einaudi Editore.

Sul palcoscenico, ripercorrendo primo e secondo quadrimestre, compaiono in carrellata tutte le storie dei ragazzi di una classe simbolica, adolescenti cresciuti troppo in fretta, buffi, ironici, che mostrano un senso di realtà sorprendente quando sono messi di fronte a problemi più grandi di loro. “A volte c’è il rischio di perdersi, in questo mestiere, affrontando tanti temi che possono rimanere astratti rispetto alla vita degli alunni – racconta Giancarlo Visitilli - Ti dici che è importante toccarli comunque: non li stai preparando a un esame di maturità, ma alla maturità, alla vita. Il tempo che ci è dato, però, non basta mai. E così le cose accadono”.

Uno spettacolo capace di farci sorridere, commuovere, ma anche porci davanti a quesiti che accomunano le generazioni: La scuola può insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore di fronte ad una valanga di problemi? Si può scoprire qualcosa di se stessi insegnando? Sul palcoscenico si disvelano così storie quotidiane, quesiti interiori da risolvere e riscoperte d'identità tra i banchi di scuola. E farci crescere, come per gli studenti di cui scopriamo le storie con leggerezza.

Biglietto intero 10 euro, disponibile al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com.