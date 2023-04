"È20", da aprile a dicembre appuntamenti gratuiti per festeggiare i 20 anni del Centro Commerciale Mongolfiera di Santa Caterina

Venti appuntamenti gratuiti per celebrare le date storiche e gli appuntamenti più importanti degli ultimi venti anni. È questo il programma chiamato È20, realizzato dalla Mongolfiera di Santa Caterina con la partecipazione di tante realtà locali e il coinvolgimento diretto del pubblico. L'occasione arriva proprio dai festeggiamenti per i 20 anni dall'apertura del centro commerciale barese, un lasso di tempo durante il quale questo spazio è diventato un punto di riferimento della vita sociale del territorio

Le celebrazioni sono partite a metà marzo con la presentazione dell'opera d'arte realizzata dal maestro cartapestaio Deni Bianco, una mongolfiera di cartapesta che per due settimane ha incuriosito migliaia di persone nel centro di Bari e che ora ha raggiunto la sua destinazione finale, il Centro Commerciale Mongolfiera di Santa Caterina. Gli eventi, i concorsi e gli spettacoli, tutti gratuiti e aperti al pubblico, saranno realizzati in collaborazione con artisti, associazioni e realtà del territorio. Un anno di attività pensate per condividere esperienze ed emozioni con i cittadini di Bari e dell’area metropolitana, con partenza ad aprile e un ricco calendario di eventi gratuiti che si svolgeranno in Galleria.

Il primo appuntamento avrà luogo il 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra con il laboratorio aperto “L’orto sul balcone”. L'evento sarà realizzato in collaborazione con Effetto Terra, l'associazione barese che si occupa di agricivismo, recuperando terreni abbandonati e creando orti sociali per motivare i cittadini ad occuparsi del bene comune, così da diventare consumatori consapevoli attraverso l'autoproduzione. L’attività prevede un breve workshop e, a seguire, la consegna di un kit gratuito con semi, terriccio e vasi per coltivare a casa la passione per la natura e il cibo genuino.



Il 23 aprile spazio alla lettura con una maratona di libri per celebrare la Giornata Mondiale del Libro. A partire dalle 17.00 si alterneranno in galleria autori impegnati nella presentazione delle loro opere. È già confermata la presenza di Gianni Spinelli, autore di “Il blues di Mariam”, Eleonora Nacci, autrice di “La fata della casa”, Corrado Minervini, curatore del libro "Ligabue. I testi. La storia delle canzoni” e Cristiano Carriero autore di "24 dicembre".

Il 29 aprile la Giornata Internazionale della Danza sarà festeggiata in musica con un workshop di ballo aperto al pubblico e curato dalla Fresh Family Academy, la HipHop School già protagonista del flash mob che lo scorso marzo ha animato il centro di Bari.



Nelle settimane successive il programma prevede altre attività per tutta la famiglia, fra cui: il laboratorio per la realizzazione di fiori di cartapesta che si svolgerà alla vigilia della Festa della mamma, il 13 maggio; l’incontro-laboratorio sensoriale dedicato alla scoperta del Parco Regionale di Lama Balice in occasione della Giornata Europea delle Aree Protette (24 maggio); l’animazione con "i giochi di una volta" per festeggiare con bambini e adulti la Giornata Mondiale del Gioco (28 maggio).

A seguire sono in programma un incontro con Legambiente in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e uno show che coinvolgerà tanti giovanissimi musicisti baresi per la Festa della Musica (21 giugno).



Non è tutto: è partito da alcuni giorni il concorso 20 e vinci che ogni mese, dal 20 al 22, permetterà agli ospiti di “viaggiare nel tempo” e aggiudicarsi migliaia di ruro in buoni shopping fino all’estrazione finale di 1000 Euro.

Il programma completo dei 20 appuntamenti sarà disponibile su: www.mongolfierasantacaterina. it