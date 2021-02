Per la rassegna Echo Events appuntamento su Pop Tv con il dj Angelo Salomone

Da giovedì 25 febbraio su Pop Tv, visibile dal sito www.poptelevision.it e dalle app gratuite per ios e android, sarà trasmessa l’undicesima puntata del talk show “Le interviste con Echo”, condotta da Donato Sasso, presidente dell’associazione culturale Echo Events, con la partecipazione del dj Silver, ovvero Angelo Salomone.

Originario di Bari, Salomone si è avvicinato al settore del djing a seguito di una grande passione per la musica e ha iniziato a mixare utilizzando un impianto non professionale, costituito dal giradischi del padre e uno da lui acquistato. Sono tanti i club e le discoteche che lo hanno visto protagonista sia nella sua città che fuori. Tra questi ci sono il mitico Camelot a Bari e lo storico Albatros Club di Castellaneta Marina (Ta). Inoltre, nell’ultimo periodo si è dedicato al lavoro in studio, remixando hit internazionali. Ancora, negli ultimi anni, si sta dedicando al settore radiofonico, gestendo la sede barese di Radio Manbassa.

La scelta di dialogare, per circa 12 minuti, in sua compagnia non è casuale. Infatti in questo periodo il settore delle discoteche, con dietro numerosi lavoratori, è in forte crisi, per via delle restrizioni per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2 e contrastare la pandemia. Durante la puntata non mancheranno momenti di riflessione su questo ambito che colpisce fortemente sia l’economia che la cultura stessa.

Il talk show “Le interviste con Echo” andrà in onda come ogni settimana, sempre di giovedì alle 21 e riproposto nel corso dei giorni successivi. La puntata, inoltre, sarà condivisa sulle pagine social dell’associazione.

Pop Tv: www.poptelevision.it

Info: 3474360942 – info@poptelevision.it

Inizio spettacolo: 21,00