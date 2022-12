Eclectic Duo e Mario Margiotta per la rassegna di AncheCinema 'Musica, Evoluzione, Espressione'

Prosegue con due appuntamenti, martedì 6 e venerdì 9 dicembre, ore 20:30, la rassegna musicale MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE organizzata da AncheCinema, in collaborazione con l'associazione Mozart Italia - sede di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura e con la direzione artistica di Giovanna Valente. La nuova settimana di programmazione si apre con “Alla scoperta del nuovo: musica dal secondo ‘900 ai giorni nostri” dell’Eclectic Duo composto da Francesco Loiacono e Lucrezia Merolla per concludersi con “Pianofolle” del pianista barese Mario Margiotta.

Si parte, dunque, martedì 6 dicembre alle ore 20:30, con “Alla scoperta del nuovo: musica dal secondo ‘900 ai giorni nostri” dell’Eclectic Duo di Francesco Loiacono (saxofono) e Lucrezia Merolla (piano), musicisti che, dopo anni di intensa attività concertistica in ambito cameristico, si sono trovati accomunati dalla voglia di misurarsi con della musica che spaziasse in una molteplicità di ritmi, colori, immagini e suggestioni dando vita a questo nuovo, eclettico progetto musicale. Il concerto, che spazierà da Paule Maurice a George Gershwin, vanterà due prime esecuzioni assolute (“Nella steppa in un giorno d’autunno” di Massimo De Lillo e “Migrants No Border” di Luigi Morleo).

Con un’intensa attività concertistica alle spalle – che l’ha portato a esibirsi in concerti sia in Italia che all’estero –, Francesco Loiacono è componente del Fandango Sax Quartet e collabora con la Qatar Philarmonic Orchestra, con l’Orchestra della Fondazione Petruzzelli, con l’ICO della Magna Grecia di Taranto e con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari. Con Pino Minafra&La Banda si esibisce in importanti festival in giro per l’Europa. Nel 2020 la IMD (International Music Diffusion) ha pubblicato una sua trascrizione per sax alto solista & ensemble di saxofoni della “Fantaisie su theme original” del compositore Jules Demersseman. Lucrezia Merolla, invece, ha al suo attivo innumerevoli partecipazioni in concorsi pianistici e cameristici nazionali e internazionali, nei quali ha conseguito numerosi primi premi e borse di studio. Ha collaborato con diverse orchestre e pubblicato due incisioni discografiche: “Hommage a Zbinden - Solo and Chamber Works” (2019 ed. Da Vinci Classic), lavoro monografico dedicato a brani solistici e cameristici del compositore Julien-François Zbinden; e “Romantiche armonie” (2022 ed. Arte Vives), incentrato sul repertorio romantico per clarinetto e pianoforte.

Chiude la settimana, venerdì 9 dicembre alle 20:30, “Pianofolle!” del pianista pugliese Mario Margiotta che torna a calcare il palco del Teatro AncheCinema dopo i grandi successi di “Notturno con Chopin” e “FELLINIROTA”. L’esibizione musicale è un vero e proprio appuntamento al buio in cui il repertorio e gli autori non saranno resi pubblici prima del concerto stesso. Lo spettacolo, dunque, abbandonando la forma granitica del concerto classico, si affida a una sorta di flusso di coscienza che porterà da un brano all’altro e da un autore al successivo in maniera libera e fluida. Una serata pensata ricreando un’atmosfera tra amici, in confidenza e allegria, che si fonde con un vero e proprio concerto di pianoforte solo in cui la leggerezza e il disimpegno – svolti comunque con cultura e intelligenza – non vengono mai meno.

Vincitore di primi premi assoluti in svariati concorsi internazionali, Mario Margiotta ha affiancato alla carriera di docente di pianoforte il suo percorso musicale esibendosi in numerosi teatri e sale da concerto sia in Italia che all’estero, distinguendosi per una formula originale di concerto, intesa non semplicemente come una serie di esecuzioni di brani musicali, ma come un costante dialogo tra musica e parole, ora narrando la vita dei compositori che si andranno ad eseguire, ora raccontando la storia e gli aneddoti dietro le composizioni; cercando sempre di mantenere un equilibrio tra approfondimento e divulgazione musicale e una buona dose di ironia e leggerezza.

MUSICA, EVOLUZIONE, ESPRESSIONE è una rassegna che proseguirà fino al 19 dicembre dedicata alla musica classica, del ‘900 e contemporanea: musica colta, nota e rinomata, affiancata a pagine e generi musicali di rara esecuzione, coinvolgendo sia autori ed interpreti affermati in campo nazionale ed internazionale, che giovani promesse e giovani professionisti già segnalati dalla critica.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE | ORE 20:30

Alla scoperta del nuovo: musica dal secondo ‘900 ai giorni nostri

Eclectic Duo

Saxofono Francesco Loiacono

Piano Lucrezia Merolla

Programma

OTTAVIO DE LILLO

ANDANTINO E BEGUINE

FAZIL SAY

SUITE

- ALLEGRO

- ANDANTE

- PRESTO

- PRESTO

MASSIMO DE LILLO

NELLA STEPPA IN UN GIORNO D’AUTUNNO (Prima esecuzione assoluta)

- VASTO, FREDDO E LUMINOSO

- FIERO E MARZIALE

LUIGI MORLEO

MIGRANTS NO BORDER (Prima esecuzione assoluta)

PAULE MAURICE

TABLEAUX DE PROVENCE

- FARANDOULO DI CHATOUNO

- CANSOUN PER MA MIO

- LA BOUMIANO

- DIS ALYSCAMPS L’AMO SOUSPIRE

- LOU CABRIDAN

GEORGE GERSHWIN/H.HAZAMA

FROM THE PLACE WHERE KNOWS EVERYTHING

VENERDÌ 9 DICEMBRE | ORE 20:30

Pianofolle!

Mario Margiotta in concerto al pianoforte

Programma a sorpresa

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

- biglietto platea/pedana: 15/12€ (intero/ridotto)

- biglietto ridotto studenti: 7€

+ diritti di prevendita

Biglietti e abbonamenti disponibili online su Vivaticket

INFO

SMS/WhatsApp 329 611 22 91