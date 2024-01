Eco festa a Valenzano, un clean up per inaugurare l'inizio del nuovo servizio di raccolta

Un’eco festa per inaugurare il nuovo servizio di raccolta. Questo è l’obiettivo dell’evento organizzato nella mattinata di domenica 4 febbraio 2024 dalla SI.ECO s.p.a. in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Valenzano e l’associazione Retake di Bari.



L’appuntamento è alle 10.30 presso largo San Benedetto, nel centro storico del paese, dove partirà il clean up urbano con l’obiettivo di ripulire da mozziconi e rifiuti e sensibilizzare al rispetto ed alla cura del proprio territorio. Ai volontari più attivi premi e gadget speciali.



Durante la mattinata ci sarà anche un laboratorio creativo per i più piccoli. Insieme a Daniela Sersale, artista autrice, fra gli altri, del murales dedicato a Piero ed Alberto Angela presso villa Carducci, verranno riutilizzati i rifiuti per creare oggetti come portapenne colorati e verrà sperimentata la tecnica della cianotipia.