Ecodesign e creatività - evento finale

Evento Conclusivo del Progetto

“LABORATORIO di ECODESIGN”

Lunedì 11 aprile

ore 18:00

Ex Macello di Putignano



Il Consorzio I MAKE, insieme a Officina Chiodo Fisso, Gruppo Info srl e Marco Rocco Design è lieta di invitarla all’evento finale del “Laboratorio di EcoDesign” realizzato nell'ambito del Progetto Jump, finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020, un percorso partecipato di progettazione e costruzione di un’installazione di design realizzata presso l'Ex Macello di Putignano e di Conversano.

L’evento sarà l’occasione per mostrare quanto realizzato da docenti e partecipanti, per scoprire le modalità e i processi che hanno caratterizzato questa attività, e per conoscere le prossime iniziative in cantiere.



L'incontro durerà circa un'ora e terminerà con un breve aperitivo con intrattenimento musicale.