“Economia circolare e agricoltura sociale”: è questo il tema del 3° Seminario Scientifico a cura del Forum Agricoltura Sociale Puglia nell’ambito de La Scuola del Contadino, previsto per venerdì 25 marzo alle ore 16:30 presso “Il Gelso Ritrovato” (str. vicinale Pavoncelli, Gioia del Colle -Bari).



Un incontro che nasce dall’urgenza di approfondire e sensibilizzare su questi temi i contadini del domani, le aziende e la comunità locale.



Basti pensare che, annualmente ciascun singolo individuo persona usa quasi 15 tonnellate di materiali e ogni cittadino Ue genera una media di oltre mentre oltre 4,5 tonnellate di rifiuti l’anno, di cui quasi la metà è smaltita nelle discariche.



Appare evidente, quindi, la necessità di incrementare sempre di più nuove abitudini, comportamenti e modelli economici che rispondano ai cambiamenti dei modelli di consumo e alla scarsità delle risorse a disposizione. Passare da un modello di “economia lineare”, tipico della nostra società consumistica, a quello di “economia circolare”, capace di rispettare l’ambiente, le persone e le generazioni future contrastando le disuguaglianze sociali è la soluzione da mettere in atto, puntando fortemente a temi quali il riutilizzo, il rinnovamento, il riciclaggio e la condivisione di materiali e prodotti esistenti.



Un cambiamento che, per prendere forma e sovrastare il modello precedente, richiede l’impegno di tutti: dai singoli consumatori alle imprese, passando anche attraverso le scelte politiche. I risultati dell’economia circolare possono essere tanti e diversi, tra questi un maggiore benessere generale, nuovi posti di lavoro.



Con i suoi eventi di approfondimento, che si affiancano alle quotidiane “lezioni nei campi” della scuola, rivolte a ragazzi con disabilità, disturbi di apprendimento e bisogni educativi speciali, il contesto de La Scuola del Contadino si sta rivelando occasione privilegiata per una riflessione di ampio respiro e livello oltre che per una sperimentazione concreta di opportunità alternative al disagio e alla povertà educativa. Il metodo didattico in atto, infatti, sta permettendo non solo di fornire indicazioni, informazioni e competenze sul mondo dell’agricoltura ma, in primis, di garantire il benessere psicosociale ai protagonisti del progetto, con uno sguardo rivolto al benessere dell’intera comunità.



Nel corso dell’appuntamento in programma esperti e organizzazioni virtuose interverranno per raccontare la loro esperienza:



Saluti istituzionali – Giovanni Mastrangelo, Sindaco del Comune di Gioia del Colle



Agricoltura Sociale: un esempio di Economia Circolare – Cecilia Posca, Coop. Sociale Tracceverdi



Legami tra sociale ed Economia Circolare – Giovanni Barnaba, Coop. Sociale SoleLuna



Il Forum e l’impegno per l‘ Economia Circolare – Fabrizio Guglielmi, Forum Agricoltura Sociale Puglia



L’esperienza del Consorzio per promuovere un sistema di sviluppo improntato all‘Economia Circolare – Fabio Garrisi, Consorzio Sale della Terra



Appunti sullo spreco alimentare e possibilità di contrasto come risorsa di impatto economico e sociale – Marco Tribuzio, referente Banco delle Opere di Carità Bari



La sfida: come rendere sostenibile un’organizzazione – Vita Caliandro, Coop. Agricola Sociale Borgo Ajeni



Può esistere un futuro per il nostro pianeta senza Economia Circolare: utili considerazioni – Alessio Perniola, Fisico – Divulgatore scientifico



L’accesso è gratuito con Super Green Pass e mascherina FFP2 secondo il D.L. 172/2021



Info ospiti e partecipanti: +39 351 6493902

info@lascuoladelcontadino.it



La Scuola del Contadino è un progetto finanziato da "Con i Bambini" e selezionato nell’ambito del Fondo per il contrasto della poverta? educativa minorile.