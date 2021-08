A Palazzo Pesce in scena lo spettacolo teatrale 'Edipus'

Giovedì 9 settembre 2021 alle ore 20.45 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce la Compagnia Teatrale L’Occhio del Ciclone Theater mette in scena “Edipus” di Giovanni Testori con l’attore Lino De Venuto e Gigi Carrino alla fisarmonica e regia di Gianfranco Groccia.



Uno spettacolo teatrale in Puglia che rivisita il noto testo di Sofocle e racconta di un capocomico abbandonato da tutti gli altri attori della sua compagnia: sera dopo sera, e travestimento dopo travestimento (Laio, Iocasta, Edipus, Dioniso), tenterà di mettere in scena la tragedia in uno scalcinato teatro della provincia di Milano. E in una desolante solitudine, musicata dalla fisarmonica di Gigi Carrino, in cui la storia di Edipo e la storia personale dell’attore finiranno col confondersi e sovrapporsi fino alla mitragliata finale. Protagonista assoluto sul palco Lino De Venuto, attore, regista, drammaturgo, conduttore di laboratori teatrali, sulle scene dal 1976, una carriera fatta di ruoli da primo attore in opere di Pirandello, Shakespeare, De Filippo, Cechov, Manzoni e tanti altri, una passione per gli epistolari di poeti, scrittori, artisti, intellettuali e filosofi, interesse che si è tradotto in scritture drammaturgiche e spettacoli, e collaborazioni del calibro di Orso Maria Guerrini e Danilo Rea.



Una serata forte e sfrontata all’insegna di un lessico di rottura che trae ispirazione dal corpo, portato in scena con la stessa audacia e carnalità delle tele di Francis Bacon.

