Edizione 2022 - 'Dannati jazzisti' a Terlizzi

Appuntamento per l'edizione 2022 di " Dannati Jezzisti" ideato e diretto da Emma Ceglie martedì 17 Maggio, alle ore 20.00, presso il teatro del MAT Laboratorio Urbano a Terlizzi.



L'evento è organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “ Nel Gioco del Jazz” in sinergia con Comune di Terlizzi e altresì sostenuto da ANCE - Confindustria Bari e Bat, Pro Loco Terlizzi e UNPLI Puglia.



Durate la serata si potrà assistere all'esibizione di eccellenze del mondo della musica e dell’arte i cui talenti in osmosi daranno vita ad una particolare visione della conica bolgia infernale.



In occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, (celebrati lo scorso anno) Emma Ceglie autrice del progetto immagina un "decimo girone" popolato da virtuosi del jazz, in particolare «una visione ispirata dai “deliranti assoli” di cui i jazzisti sono straordinariamente capaci ma anche dalla difficile quotidianità vissuta dal mondo dell’arte nella fase clou della pandemia, pertanto, la multidisciplinarità, diventa elemento chiave per generare attenzione verso il jazz, linguaggio la cui cifra stilistica è espressione di valori etico sociali imprescindibili per il tempo in cui viviamo».



Grande soddisfazione per il progetto è stato evidenziato dal Presidente Pro Loco Unpli Terlizzi, Franco dello Russo il quale anche a nome del Presidente Regionale UNPLI Puglia Rocco Laucielloi ci invita a "riscoprire la meravigliosa terra di Puglia fatta non solo di paesaggi, enogastonomia, architettura, tradizioni e folklore ma anche TERRA DI JAZZ … "



Ospiti della sertata Elisa Barucchieri, Andrea Gattinoni, Roberto Ottaviano, Alberto Parmegiani, Giuseppe Bassi e Giovanni Sciasciamacchia



L'accesso è gratuito sino al raggiungimento della capienza massima consentita e obbligatorio l'uso di DPI (mascherina)