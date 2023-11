“Educare lo sguardo”, a Castellana Grotte il cineforum ispirato a libri e giornate mondiali

Dal libro allo schermo, il vivere civico si racconta per letture, per immagini, per emozioni: dopo la rassegna in tre puntate organizzata durante l’ultima edizione di Piazze d’Estate ad Arco Barberio, torna l’appuntamento con “Educare lo sguardo”. Sette appuntamenti organizzati e promossi dal Comune di Castellana Grotte presso il Centro Studi Viterbo in piazza Caduti Castellanesi: un cineforum con sette proiezioni di film tratti o ispirati da altrettanti libri e da altrettante giornate particolari.

Si comincia giovedì 23 novembre 2023, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, con la proiezione di Primadonna, opera prima di Marta Savina, premiato al Roma Film Festival 2023, liberamente ispirato dalla storia di Franca Viola, la prima donna che ha avuto il coraggio di opporsi alla costrizione del matrimonio riparatore. Il libro collegato è quello di di Viola Ardone dal titolo "Oliva Denaro", recentemente al centro delle letture degli incontri promossi dall’Amministrazione Comunale con le scuole cittadine nell’ambito del programma “Libriamoci” del Cepell.

Giovedì 14 dicembre 2023, invece, sarà proiettato il film “12 anni schiavo” in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, tratto dall’omonima autobiografia di Solomon Northup. Gli altri cinque appuntamenti, inoltre, si terranno il 25 gennaio (Il Giardino dei Finzi-Contini), il 22 febbraio (Il diritto di opporsi), il 21 marzo (The Help), il 23 aprile (Il Buio oltre la Siepe) e il 23 maggio (I Cento Passi).

Gli eventi sono gratuiti. Non è necessaria la prenotazione. Posti a sedere limitati (accesso fino ad esaurimento disponibilità). Ingresso alle ore 19,30. Inizio proiezione alle ore 20.

Educare lo sguardo - Il Cineforum

Dal libro allo schermo - Il vivere civico si racconta

Giovedì 23 novembre 2023, ore 20

Film: Primadonna di Marta Savina

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Libro: Oliva Denaro di Viola Ardone

Giovedì 14 dicembre 2023, ore 20

Film: 12 anni schiavo di Steve McQueen

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani

Libro: Twelve Years a Slave di Solomon Northup

Giovedì 25 gennaio 2024, ore 20

Film: Il giardino dei Finzi - Contini di Vittorio De Sica

In occasione del Giorno della Memoria

Libro: Il giardino dei Finzi - Contini di Giorgio Bassani

Giovedì 22 febbraio 2024, ore 20

Film: Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton

In occasione della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale

Libro: Il diritto di opporsi di Bryan Stevenson

Giovedì 21 marzo 2024, ore 20

Film: The Help di Tate Taylor

In occasione della Giornata Internazionale contro il razzismo

Libro: L’aiuto di Kathryn Stockett

Martedì 23 aprile 2024, ore 20

Film: Il buio oltre la siepe di Robert Mulligan

In occasione della Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore

Libro: Il buio oltre la siepe di Harper Lee

Giovedì 23 maggio 2024, ore 20

Film: I Cento Passi di Marco Tullio Giordana

In occasione della Giornata della legalità

Libro: I Cento Passi di Marco Tullio Giordana, Claudio Fava e Monica Zappelli





Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.