Al Nuovo Teatro Abeliano il debutto nazionale di “Effetto San Domino” per la rassegna To The Theatre

"EFFETTO SAN DOMINO è molto più di uno spettacolo a tema storico ed è molto più di uno spettacolo LGBTI+. Abbiamo infatti lavorato sulla ricerca dell’identità – geografica, linguistica, sessuale, politica e non solo - e del proprio posto nel mondo". Con queste parole presenta lo spettacolo che debutterà il 22 gennaio alle 21.00 presso Nuovo Teatro Abeliano di Bari, Enrica del Rosso, drammaturga e regista della pièce teatrale inserita all’interno della rassegna “To The Theatre”. Una co-produzione Arti SineSpazio 3.0 e Collettivo Magnitudo, “Effetto San Domino” vedrà in scena nel ruolo di protagonista Isabella Ragno in uno spettacolo con scenografia di Filippo Affatati, costumi di Ambra Amoruso e luci a cura di Claudio De Robertis.

Uno spettacolo di teatro civile che attraverso l’ironia racconta il confino degli omosessuali alle Isole Tremiti tra il 1938 e il 1940 sotto il regime fascista. Una vicenda ancora poco nota al vasto pubblico, ma che rappresenta un importante tassello per la comprensione dell’evoluzione della comunità LGBTI all’interno della società italiana. È il racconto-confessione di Edda, una donna originaria delle Tremiti che nel gennaio 1965 torna sull’isola di San Domino per concludere la vendita della casa dei suoi genitori. A causa di una bufera, è costretta a restare una notte in più sull’isola e, complice una bottiglia di buon vino, sfoga i suoi rimpianti e dolori in un monologo che svelerà l’incontro più importante della sua vita.

Ma “Effetto San Domino” non è un semplice monologo, poiché ad arricchire la performance attoriale ci saranno delle videoproiezioni, frutto di un lavoro di ricerca svolto durante la residenza artistica alle Isole Tremiti. L’integrazione e l’interazione tra i due livelli, quello performativo e quello audiovisivo, permettono di estendere la narrazione oltre i suoi confini e di esplorare, da un punto di vista privilegiato, le emozioni e le percezioni della protagonista. Si diventa così spettatori e testimoni di quel piccolo, grande mondo che intreccia identità, comunità e senso di appartenenza, tra gli scenari unici dell’Arcipelago delle Diomedee. Protagonista del video, girato da Michele Lucarelli, è il performer e danzatore Mauro Losapio, interprete di una coreografia firmata da Carmen De Sandi.

