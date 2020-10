Ehhzy cannabis store - nuova apertura

Dal giorno 19/10 EHHZY inaugura una nuova sede in Centro. Apre il terzo punto vendita della catena di negozi canapa in Via Piccinni, 22.



Non è previsto un evento di inaugurazione causa Covid-19 e l'ingresso, come in tutti gli altri punti vendita, sarà consentito per un massimo di 2 persone per volta.



