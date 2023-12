Eleganza e raffinatezza nel centro di Baricon i diamanti fancy

Nel cuore della città, la gioielleria Massimiliano Martino - Unconventional Jewelry si prepara ad accogliere gli amanti dell'eleganza e della bellezza con un evento straordinario dedicato ai diamanti fancy. L'appuntamento avrà luogo il prossimo 7 dicembre dalle 18:00 alle 21:00, presso la sede in Via Calefati 73.



I protagonisti indiscussi di questa serata saranno i diamanti fancy, autentici gioielli della natura che si distinguono per le loro affascinanti sfumature di colore, tra cui spiccano il giallo, il verde, il blu e il viola. Questi gioielli cattureranno lo sguardo degli ospiti, offrendo un'esperienza straordinaria nel mondo delle pietre preziose.



L'evento sarà un'occasione unica per ammirare gioielli esclusivi, creati seguendo linee dal design unico e impreziositi dai diamanti fancy più affascinanti disponibili sul mercato. Ogni creazione racconta una storia di bellezza, lusso e stile, perfetta per chi cerca un tocco unico per le proprie occasioni speciali.



La serata si prospetta come un'esperienza indimenticabile, arricchita dalla presenza di esperti del settore pronti a guidare gli ospiti attraverso il mondo affascinante dei diamanti fancy, svelandone segreti e curiosità. L'evento sarà aperto al pubblico, invitando appassionati e amanti della bellezza a partecipare a una serata all'insegna della luce e della brillantezza dei diamanti fancy.



Massimiliano Martino –Unconventional Jewelry vi aspetta il 7 dicembre in via Calefati 73, a partire dalle 18. Non mancate.