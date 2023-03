Elena Giulia Rossi presenta il suo ultimo libro “Mind the gap”al Maul!

Venerdì 31 marzo alle ore 18:00, l’Associazione Officina dell’Arte ospita al MAUL! - Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari, l’autrice Elena Giulia Rossi con il suo ultimo libro "Mind the Gap. La vita tra bioarte, arte ecologica e post internet", edito da postmedia books.



Officina dell’Arte organizza all’interno del MAUL! (Il Castello Angioino di Mola di Bari) un

pomeriggio dedicato all’arte contemporanea con la presenza di Elena Giulia Rossi, docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma e direttrice editoriale della piattaforma online Arshake, che con il suo ultimo libro "Mind the Gap. La vita tra bioarte, arte ecologica e post internet", (postmedia books, 2020), ripercorrerà con il pubblico i cambiamenti epocali che hanno seguito l'era informatica nello sguardo caleidoscopico dell'arte, in generi come nanoarte, bioarte, arte metereologica ed ecologica, arte del network.



Coltivati per lo più in un contesto di nicchie specialistiche, l’autrice rivela nel libro punti di vista preziosi per ripercorrere la storia a ritroso, per poterla rallentare e soffermarsi su alcuni aspetti e momenti, prima inosservati, in realtà centrali. Il testo corre a ritmo serrato, oscillando tra ciò che l'arte vede e i metodi impiegati nelle sperimentazioni artistiche degli ultimi decenni: la tecnologia applicata alla biologia, il suo estendersi all'ecologia, il confluire del tutto nel paesaggio algoritmico.



A seguito della presentazione, verrà aperto un dibattito dove il pubblico potrà confrontarsi con Elena Giulia Rossi e gli ospiti dell'evento come Roberta Mansueto (Art Director di Salgemma Project) sui temi legati all'arte contemporanea ed inerenti al libro.



L'evento è organizzato da Officina dell'Arte in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bari e la Libreria Culture Club Cafè di Mola di Bari.





INGRESSO LIBERO AL PUBBLICO

Entrata al Castello Angioino in Via Colombo Cristoforo, 19 - Mola di Bari



Per maggiori informazioni sull’evento:

WEB: https://linktr.ee/officinadellarte

EMAIL: officinadellarte.mola@gmail.com

TEL: +39 3930482087



Facebook: www.facebook.com/officinadellarte.bkk

Instagram: www.instagram.com/officinadellarte





Officina dell’Arte - APS, vincitore Luoghi Comuni - iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI



Progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso “Spazi di Prossimità”.