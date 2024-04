Elio Arcieri e Marco Giuliani tra emozioni e arte

11 Aprile ore 21:30 presso “La Dolce Vita Live” - Via Albanese 41, Bari



Elio Arcieri & Marco Giuliani, un duo collaudatissimo e del tutto originale, in cui le due voci maschili, dai timbri diversi quella di Elio Arcieri e Marco Giuliani, si fondono dando vita ad un genere unico che è un mix di Jazz, Bossa, Funk passando attraverso Stevie Wonder, Jamiroquai, Pino Daniele ma anche Jobim, Horace Silver, Joao Gilberto e George Benson.



Evento di Musica, Poesia e Arte dove le emozioni si miscelano tra canzoni, versi e opere pittoriche e fotografiche, donando bellissime sensazioni a tutti i partecipanti.



Questo è uno dei tanti progetti che la poetessa Lucia Tornabene sostiene con impegno e costanza per una continuità nel tempo volti a coinvolgere e stimolare l’interesse anche dei più giovani verso queste discipline.



Curatrice evento: Lucia Tornabene

Lettura testi poetici: Daniela Pellicciaro

Poeti:

Lucia Agosti, Anna Coluccia, Gianna Evangelista, Mirella Iannaccone, Adriana Ostuni, Roberta Positano, Irene Ricci, Rita Signorile, Vito Teti,

Lucia Tornabene, Enzo Valori.

Pittori:

Catia Cavone, Francesco Montrone, Rosanna Squicciarini, Simona Tornabene.

Fotografi:

Rossana Lambo, Francesco Montrone.



Per Info e Prenotazioni 350 955702