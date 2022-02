Elio canta e recita Enzo Jannacci al Teatro Comunale di Corato in 'Ci vuole orecchio'

Al Teatro Comunale di Corato in scena il 13 febbraio - ore 21 Elio con 'CI VUOLE ORECCHIO'

Elio canta e recita Enzo Jannacci

Uno spettacolo un po’ circo un po’ teatro canzone, dove una band di cinque musicisti permetterà a Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, di surfare sul repertorio dell’amato Jannacci. Nel panorama infinito delle figure che abitano l’universo Jannacci trovano posto anche personaggi dolenti, clown tristi e inadeguati che spesso inciampano nella vita. Per vivere “ci vuole orecchio” e da saltimbanchi si vive e si muore… Opla!

Prezzo dei biglietti: (Intero / Ridotto)

Platea – € 30 / € 25

Palchi I Ordine – € 25 / € 20

Palchi II Ordine – € 20 / € 15

Biglietti disponibili online al link https://www.vivaticket.com/.../elio-in-ci-vuole.../174702 e in tutti i punti vendita Vivaticket.

I biglietti sono in vendita anche presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi – 080.9592281) nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti. Per accedere in teatro è necessario indossare la mascherina FFP2.