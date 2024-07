Elodie a Bari per la tappa del “Road to Battiti 2024”

Giovedì 4 luglio è in programma a Bari l’ultimo appuntamento di “Road to Battiti 2024”, anteprima itinerante di “Battiti Live”. Protagonista dell’evento sarà Elodie, che registrerà due performance che saranno successivamente trasmesse in televisione. L’esibizione dell’artista è prevista alle ore 19, in Largo Giannella, con ingresso gratuito, mentre il truck di Radio Norba sarà presente sul molo San Nicola.