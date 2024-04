'Emanuela Cappello Show: non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente' in scena a Bari

Venerdì 3 maggio a grande richiesta arriva all’Officina degli Esordi di Bari Emanuela Cappello con il suo Emanuela Cappello Show: non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente.

Uno show vibrante definibile in poche parole: un fallimento ricreativo, un'infanzia turbata dalla prima comunione a Lourdes e dagli amici immaginari, per chi sceglie la strada sbagliata sempre, come l’autrice e attrice di pillole tragicomiche. I biglietti sono disponibili sull’app dice.

Dopo aver mostrato la sua comicità unica con esilaranti sketch virali sui social, Emanuela Cappello porta sul palco il suo mondo fatto di: metro C, poesia zoppa, amori fuggenti, working class, bikini e cacio e pepe.





Emanuela Cappello, piccola stella della nuova comicità, ha raggiunto la notorietà con i suoi seguitissimi reel su IG e TIKTOK. Da febbraio 2024 porta live il suo show, che non promette niente di buono: "Non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente” con grande riscontro di pubblico. Tra gag, video proiettati, e monologhi surreali, Emanuela ci porta dentro al suo mondo.