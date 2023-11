Emis Killa in concerto al Demodè di Modugno

Venerdì 17 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), si esibirà Emis Killa con una data del suo “Live tour 2023”, che segue il lancio dell’album “Effetto Notte”, trascinato dal singolo “On Fire”, con Sfera Ebbasta, immediatamente salito in testa alle classifiche.

Il rapper milanese, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, si è avvicinato al rap all’età di 14 anni attratto principalmente dalle rap battle, disciplina che coltiva da subito in strada e che nel 2007 lo porta sul palco del “Tecniche Perfette”, concorso culto per tutti gli appassionati di rap e freestyle battle, dove si è aggiudicato il titolo di campione italiano di freestyle. Non a caso il suo nome d’arte è cambiato proprio a seguito di questo riconoscimento. “Emis” è un diminutivo di Emiliano, suo nome anagrafico e “Killa” nello slang americano riprende la parola killer, da lui scelta proprio perché vincitore di molte gare di freestyle. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo lavoro “Keta Music”, un mixtape di inediti su basi edite e non, facendosi così conoscere nell'ambiente dell'underground rap tra gli esponenti della scena italiana. I riconoscimenti non sono tardati ad arrivare e nel 2012 ha ottenuto il “Best Italian Act” nel “MTV Europe Music Awards”. Questo successo lo ha lanciato ufficialmente è stato il trampolino per produrre dal 2012 a oggi sei album che hanno fatto registrare ottimi riscontri. Nel 2012 è stato pubblicato “L’Erba cattiva”, nel 2013 “Mercurio”, nel 2016 “Terza stagione”, nel 2018 Supereroe, nel 2020 “17”, lavoro realizzato in coppia con Jake La Furia e a maggio scorso è arrivato “Effetto notte”.

Durante la sua esibizione proporrà i brani di questo suo ultimo progetto musicale, in un contesto in cui, contrariamente al mondo cinematografico a cui è ispirato l’album, è l’essenzialità a tenere la scena di un live a base di freestyle. Non mancheranno alcuni dei successi che hanno reso il rapper tanto amato dal pubblico.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00