Emma in concerto al Demodè Club con una doppia data del suo “Souvenir in da club”

Domenica 17 e lunedì 18 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si esibirà Emma con una doppia data del suo tour “Souvenir in da club”, con il quale l’artista, consacrata come una delle voci più amate in Italia, sta proponendo 15 appuntamenti in 8 club.

Pubblicato a ottobre scorso “Souvenir” è il nuovo disco di inediti di Emmanuela Marrone, artista versatile ed eclettica dai numeri importanti: numeri: oltre 6 milioni e 300 mila follower su Instagram, più di 2 milioni e 600 mila followers su Twitter, più di 550 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube. Ha ottenuto la popolarità grazie alla vittoria ad “Amici”, talent show delle reti Mediaset, a marzo 2010. In seguito, ha confermato il suo talento, partecipando al Festival di Sanremo, nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano “Arriverà”, e nel 2012 trionfando con il brano “Non è l'inferno”. Da qui Emma ha continuato un percorso artistico ricco e variegato, che l’ha portata ad essere una delle cantanti italiane più apprezzate. Ha duettato e collaborato con i più importanti artisti del panorama musicale italiano e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, tra cui il “Venice Music Award”, il “TRL Award”, 3 “MTV Awards”, 15 “Wind Music Awards” per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino. Instancabile dal punto di vista artistico e umano, Emma è da sempre impegnata nel sociale come testimonial di importanti battaglie e non si è mai tirata indietro nel sostenere cause importanti sia come portavoce di varie associazioni sia attraverso i temi trattati nei suoi brani.

Per vivere in maniera esclusiva questo capitolo musicale della sua carriera, Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco attraverso un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, per ritrovarsi insieme ai propri fan e far conoscere interamente la vera anima del suo nuovo progetto discografico. Durante i concerti non mancheranno i successi della sua discografia.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00