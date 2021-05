13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 14 agosto 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce si lascia trasportare dalle “Emozioni napoletane” insieme alla voce della cantattrice Loredana De Giglio e alla fisarmonica di Vincenzo De Nitto.



Un concerto in Puglia che è un viaggio lungo quattro secoli nella musica napoletana classica: da “Fenesta vascia” del 1500 a “’A città e pulecenella” del 1989, passando per “Era de maggio” del 1885, “O Sole mio” del 1898, “’O surdato ’nnamurato” del 1915, “Reginella” del 1917, “Tamurriata nera” del 1944, “Malafemmina” del 1951 e tante altre perle partenopee. Tutto affidato al duo composto da Loredana De Giglio, artista da sempre appassionata alle arti dello spettacolo dal vivo, un repertorio che va dai classici della musica sud americana alla musica pop e classici della tradizione italiana, collaborazioni con Franco Morgese, chitarrista della tradizione classica napoletana, e una delle voci dei Ricchitoni, coro a cappella che sostiene i diritti della comunità LGBTQI, e con la compagnia Fattoria degli Artisti nello spettacolo CircoZodiaco, e da Vincenzo De Nitto, fisarmonicista appassionato di suoni d’ispirazione tanguera, diploma in Fisarmonica classica con Francesco Palazzo al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento con il concertista di fama mondiale Teodoro Anzellotti e una intensa attività̀ concertistica da solista e in formazioni da camera.



Una serata insieme poetica e vibrante come una passeggiata nei vicoli di Napoli, ascoltando brani e musiche dal 1500 al 1900.

