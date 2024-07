Emozioni nel bosco

Sabato 13 luglio a partire dalle ore 18.30 passeggeremo nelle pinete che circondano Quasano per vivere le emozioni del bosco al tramonto.

'Apriremo il teatrino del kamishibai e ascolteremo "Gli animali erano arrabbiati” il testo di William Wondriska con tavole riadattate da Ilaria D'Aprile dove si racconta di come gli animali della giungla, dopo un giornata di futili litigi, riescono a fare pace. Segue un laboratorio per allenare i bambini a gestire la rabbia'.



Le passeggiate esperienziali di ESSERE TERRA sono un'occasione per le famiglie per vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura verso tutti i viventi.



La passeggiata di Essere Terra termina con un momento conviviale durante il quale ciascuno può portare uno spuntino da condividere al chiaro di luna.

Essere Terra APS presenta

passeggiata esperienziale

KAMISHIBAI e laboratorio sulla rabbia



Prenotazione obbligatoria:



3204481666