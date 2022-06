Con Engel & Völkers per parlare di business, imprenditorialità e franchising

Engel & Völkers, società leader in franchising specializzata nella mediazione di immobili di pregio, yacht e aviazione nel segmento premium, organizza un evento gratuito a Bari per presentare il suo ambizioso piano di espansione sul territorio pugliese, di richiamo internazionale per la sua storia, il suo patrimonio artistico e culturale. Presentazione del progetto il giorno 16 giugno 2022 a partire dalle ore 18.00 presso IH Hotels Grande Albergo Delle Nazioni.

In Puglia, Engel & Völkers ricerca partner in franchising che vogliano entrare a far parte del network E&V potendo sfruttare i vantaggi derivanti dell’investimento in un franchising proficuo. Consulenza, vendite e locazioni formano le competenze di base del personale composto da più di 15.500 collaboratori.

Attualmente l’azienda è in forte crescita, grazie al servizio di qualità e alla proposizione di immobili esclusivi, opera in oltre 30 paesi e in cinque continenti. I programmi di formazione intensiva nella propria accademia immobiliare interna e l’alto livello di garanzia della qualità che ne disciplinano la prestazione di servizi, sistematicamente strutturata, sono i fattori chiave alla base del successo dell’azienda e alla base di una soluzione sicura di business.

I partner di Engel & Völkers possono contare inoltre su una vasta gamma di servizi professionali su misura, sullo sviluppo costante di strumenti digitali e prodotti di informatica finalizzati a supportare il servizio il più efficiente possibile.

Per iscriversi all’evento gratuito: engelvoelkers.com//italia/evento-di-presentazione-aziendale-a-bari/