Nuova stagione espositiva per lo Spazio MICROBA, che apre il 2023 con la mostra personale di Ennio Buccioli, Davanti allo specchio, a cura di Riccardo Pavone e Marialuisa Sorrentino, con il contributo critico di Melissa Destino. Vernissage: sabato 18 febbraio, alle ore 18,30.

Focus centrale degli eventi di quest’anno – che MICROBA organizza con l’Associazione culturale Achrome – è legato ai concetti di “spazio” e di “campitura”. Il progetto, coordinato da Riccardo Pavone e Marialuisa Sorrentino con Nicola Zito, vedrà il coinvolgimento di artisti, curatori e critici, invitati di volta in volta a presentare progetti site specific incentrati sull’approfondimento di queste tematiche. A partire da Buccioli, artista pugliese e studente dell’Accademia di Belle Arti di Bari, che nello spazio di via Bonazzi presenta una selezione di opere pittoriche inedite, che si configurano come interpretazione e narrazione peculiare del tema centrale del progetto.

La mostra di Ennio Buccioli sarà visitabile fino al prossimo 11 marzo 2023, dal martedì al sabato, dalle ore 17,00 alle ore 20,00.



MICROBA si pone lontano dal canonico concetto di galleria d’arte e, anche in questo nuovo ciclo di eventi, rinnova la propria aspirazione di spazio laboratoriale e sperimentale. Attraverso le opere e le esperienze di artisti giovani ma già di respiro nazionale e internazionale, il centro barese persegue la propria missione nel territorio e intende introdurre stimoli di riflessione nel contesto culturale circostante.



L’Associazione culturale Achrome è un collettivo che opera nel campo dell'Arte Contemporanea, muovendosi tra molteplici ambiti, dalla didattica alla ricerca, dall'organizzazione di eventi espositivi alla formazione professionale. Intessendo rapporti con il territorio, Achrome si propone di favorire un rinnovato e più proficuo dialogo tra la città e le dinamiche dei linguaggi artistici contemporanei.



Ennio Buccioli nasce a Bari nel 1997 e dimostra fin da subito un’innata propensione all’espressione artistica, spaziando dal teatro al cinema e alla pittura, e perseguendo una personale cifra stilistica. Frequenta il Liceo artistico “Pino Pascali” di Bari e, sempre nel capoluogo pugliese, prosegue gli studi presso l'Accademia di Belle Arti; in parallelo, partecipa a diversi corsi di teatro con, fra gli altri, Licia Lanera e Danilo Giuva; studia per due anni presso l’Accademia del Cinema di Enziteto, a Bari. Tra gli ultimi progetti espositivi si ricordano la mostra personale VISIONI DEL CORPO NELLO SPAZIO URBANO, a cura di Sara De Carlo ed Elisabetta Sbiroli presso il Museo Civico – Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro, a Putignano (BA), e Letture Oracoli, progetto realizzato insieme all’artista Vincenzo D’Alba nell’ambito di Cantiere-evento, a cura di Francesco Maggiore e allestito presso l’Ex Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, al pianterreno del Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.