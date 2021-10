Al TeatroTeam di Bari 'Un'ora sola ti vorrei', l’esilarante show di Enrico Brignano

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

Il calendario autunnale di “UN’ORA SOLA VI VORREI", l’esilarante show di Enrico Brignano, viene riprogrammato per le date di Bari, Pesaro e Firenze e vengono confermate quelle di Torino, Sanremo (IM), Bassano del Grappa (VI), Montecatini Terme (PT) e Bologna. Gli spettacoli, organizzati con capienza al 100%, porteranno il comico ad esibirsi in tutta Italia.

Inizialmente previsti da martedì 20 ottobre a domenica 24 ottobre al Teatro Team, gli show di Bari sono riprogrammati da giovedì 18 novembre a domenica 21 novembre, invece gli show da giovedì 18 novembre a sabato 20 novembre al Vitrifrigo di Pesaro saranno venerdì 3 dicembre e sabato 4 dicembre e infine le date annunciate inizialmente da martedì 2 novembre a domenica 7 novembre al Teatro Verdi di Firenze, la cui data del 3 novembre è annullata (per maggiori info vivoconcerti.com ), sono previsti da giovedì 9 dicembre a domenica 12 dicembre.

Con “UN’ORA SOLA VI VORREI", Enrico Brignano torna sulle scene con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrare il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo.

CALENDARIO DATE:

Bari - Teatro Team – NUOVE DATE

Giovedì 18 novembre 2021 ore 21:00

Venerdì 19 novembre 2021 ore 21:00

Sabato 20 novembre 2021 ore 21:00

Domenica 21 novembre 2021 ore 21:00

