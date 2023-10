Enrico Galiano per Conversazioni dal Mare a Molfetta

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamenti Fuori Cartellone per Conversazioni dal Mare 2023. Il 21 ottobre ore 18, in Piazza Onda del Gran Shopping Mongolfiera una presentazione dedicata agli amici a Quattro Zampe e ai bambini con Cristò Chiapparino, presenta “L’estate in cui sparirono i cani”, Giunti Editore.

Sarà possibile venire alla presentazione, con gli amici a 4 zampe. Cristò Chiapparino sarà intervistato da Marilena Farinola, giornalista di Teledehon.

Venerdì 27 Ottobre, ore 18 (Piazza Ottagono - Gran Shopping Mongolfiera), Enrico Galiano il professore che incanta gli adolescenti in un dialogo con Antonio Procacci presenta “Geografia di un dolore perfetto”, Garzanti Editore, un appuntamento che coinvolgerà le scuole superiori e i docenti del territorio.