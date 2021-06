L’Ensemble D'Accordo a Palazzo Pesce di Mola di Bari

Domenica 20 giugno 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce, in collaborazione con l’Associazione Euterpe ed il Ritratti Festival, accoglie L’Ensemble D’ACCORDO!

Un concerto in Puglia per ascoltare “Trauermusik” per viola e archi di Paul Hindemith, il Quintetto per clarinetto e archi KV 581 di Wolfgang Amadeus Mozart, i Rückert-Lieder di Gustav Mahler e l’Ottetto op. 20 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Un programma di rara esecuzione ideato dall’Ensemble D’Accordo!, progetto congiunto della Scuola di Musica di Fiesole e della Zürcher Hochschule der Künste con la direzione artistica di Diemut Poppen.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...