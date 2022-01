L’ensemble vocale SeiOttavi in concerto a Mola di Bari

L’ensemble vocale SeiOttavi chiude il Mola Christmas Show, sabato 8 gennaio (ore 20), nel PalaTenda di piazza XX settembre (c’è già il sold out al botteghino). Si completa, così, il trittico di concerti vocali dedicati al Natale che l’associazione Agìmus ha organizzato in collaborazione con il Comune di Mola di Bari.

Dopo i Neri per Caso e Frida Bollani Magoni tocca, dunque, ai SeiOttavi, formazione vocale a cappella che per l’occasione presenta lo spettacolo «Racconto di Natale» ispirato al capolavoro letterario di Charles Dickens sulla metamorfosi del vecchio e tirchio finanziere Ebenezer Scrooge, cambiato radicalmente dopo aver ricevuto visita da tre spettri durante la notte del 25 dicembre. Una notte che in «Canto di Natale» viene raccontata da Dickens restituendo lo spirito di una festa che è la festa dell’infanzia, ripresa in chiave tutta musicale dai SeiOttavi, formazione vocale portavoce dello stile contemporaneo reso immortale dagli Swingle Singers. Tra l’altro, l’ensemble si esibisce, diversamente dal solito, con un organico comprendente sette cantanti, anziché sei, rendendo ancora più ricche le soluzioni polifoniche degli arrangiamenti, tutti originali ed eseguiti, come prevede lo stile a cappella, esclusivamente con le voci, quelle del soprano Germana Di Cara, del mezzosoprano Alice Sparti, del contralto Giulia Fassari, dei tenori Ernesto Marciante e Kristian Thomas Cipolla, del baritono Vincenzo Gannuscio e del basso Massimo Sigillò Massara. C’è anche una regia, firmata da Antonio Pandolfo, a garantire la magia dello spettacolo, durante il quale non si ascolteranno soltanto musiche tratte dal repertorio classico del Natale, ma anche di Ennio Morricone e Franco Battiato, due grandi maestri scomparsi a distanza di poco meno di un anno l’uno dall’altro tra il 2020 e il 2021. Una decina, gli album incisi sinora dalla formazione, l’ultimo dei quali contiene la colonna sonora dello spettacolo «Le rane» di Aristofane diretto da Giorgio Barberio Corsetti e portato in tour dai popolari comici siciliani Ficarra e Picone.

