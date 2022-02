Enzo Decaro in 'Non è vero ma ci credo' in scena a Polignano a mare

Prezzo non disponibile

Inizia venerdì 18 febbraio il tour pugliese di Non è vero ma ci credo che sarà a San Severo, Massafra, Taviano, Polignano, Mesagne e Aradeo per le stagioni teatrali che le locali amministrazioni hanno organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La commedia in tre atti scritta da Peppino De Filippo nel 1952 con la regia di Leo Muscato sarà portata in scena da Enzo Decaro con (in o.a.) Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone.

Lo spettacolo sarà quindi a San Severo (18 febbraio); a Massafra (19 febbraio, teatro Spadaro); a Taviano (21 febbraio); a Polignano (22 febbraio); a Mesagne (23 febbraio) e ad Aradeo (24 febbraio). Ad Aradeo, come di consueto, la compagnia incontrerà il pubblico dopo lo spettacolo.

Info: www.teatropubblicopugliese.it

SCHEDA SPETTACOLO

I due della città del sole

Enzo Decaro

NON È VERO MA CI CREDO

di Peppino De Filippo

e con (in o.a.) Francesca Ciardiello, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Gina Perna, Giorgio Pinto, Ciro Ruoppo, Fabiana Russo e Ingrid Sansone

scene Luigi Ferrigno

costumi Chicca Ruocco

disegno luci Pietro Sperduti

regia LEO MUSCATO

Il protagonista di questa storia assomiglia tanto ad alcuni personaggi di Molière che Luigi De Filippo amava molto. L’avaro, avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, vive nel perenne incubo di essere vittima della iettatura. A un certo punto le sue fisime oltrepassano la soglia del ridicolo: licenzia il suo dipendente Malvurio solo perché è convinto che porti sfortuna. Sembra il preambolo di una tragedia, ma siamo in una commedia che fa morir dal ridere. E infatti sulla soglia del suo ufficio appare Sammaria, un giovane in cerca di lavoro. Sembra intelligente, gioviale e preparato, ma il commendator Savastano è attratto da un’altra qualità di quel giovane: la sua gobba.

(Leo Muscato)