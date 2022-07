Epimetheo live show

Cosa succede quando passi troppo tempo a suonare rock progressive?

Semplice, ti vien voglia di suonare anche qualsiasi altra cosa! E così che al progetto Prometheo, prog band barese attiva sin dal 2008 e con due album pubblicati e venduti in tutto il mondo, si affianca quello dedicato a suo fratello, Epimeteo!

La band mescola la leggerezza del funky e del pop con la potenza del rock in un repertorio pensato e suonato per far ballare, cantare e divertire il pubblico"



Gli Epimetheo sono:

- Andrea Tarquilio: voce

- Ashley Symons: voce e flauto traverso

- Alessandro Memmi: chitarra

- Andrea Siano: pianoforte e tastiere

- Francesco Schiavone: basso

- Alessandro Rana: batteria



Start 21.45

ingresso libero



3281111740