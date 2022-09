Eraulisse in scena al Teatro Abeliano

ERaULISSE – L’ultimo viaggio

di e con Flavio Albanese e Bruno Frabetti

regia Flavio Albanese e Valeria Frabetti

collaborazione artistica Marinella Anaclerio

immagini Enrico Montalbani

luci Antonio Venitucci

scenografie e costumi Tanja Eick, Fabio Galanti, Enrico Montalbani

animazione video Andrea Zanini

collaborazione al movimento Andra Burc?

collaborazione alla voce Patrizia Labianca

coproduzione Compagnia del Sole, La Baracca - Testoni Ragazzi



Tutti abbiamo sentito parlare delle avventure di Ulisse, ma c’è una storia che solo Er ricorda. Er, un giovane soldato, è l’unico che possa raccontare l’ultimo viaggio di Ulisse, avvenuto in un luogo sconosciuto, che chiameremo l’Altrove. Qui si sono incontrati e hanno cercato insieme una via d’uscita. I due attori ripercorrono il viaggio, guidati da una voce misteriosa. Trappole, indovinelli, labirinti, giochi di parole e antiche storie accompagnano il loro cammino. Riusciranno a trovare la strada? E se riusciranno a uscire, saranno gli stessi che erano entrati? Un’avventura ispirata al mito di Er, raccontato in conclusione de La Repubblica di Platone. Filosofia e bambini sono due parole che difficilmente si trovano nella stessa frase. Noi invece siamo convinti che filosofia e bambini possano incontrarsi a teatro. Inaspettatamente, proprio come Er incontrò Ulisse nell’Altrove.