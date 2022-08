Ermal Meta in concerto in largo Porta Grande a Castellana Grotte

Grande successo per il primo appuntamento in largo Porta Grande di Piazze d’Estate 2022, calendario di eventi estivi organizzati e promossi da Comune di Castellana Grotte (Ba) e Grotte di Castellana. Piazza gremita per Rocco Papaleo in Coast to Coast, che lunedì 8 agosto ha divertito il numeroso pubblico presente, coinvolgendolo nel suo viaggio tra parole, musica, canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali, e conducendolo alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone.

Quello con Papaleo, che ha visto anche a sorpresa la partecipazione della cantautrice Erica Mou, è stato il primo di tre appuntamenti gratuiti organizzati dalle Grotte di Castellana con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, ma largo Porta Grande sarà ancora sede di un grande evento dell’estate castellanese, venerdì 12 agosto alle ore 21:00, con Ermal Meta in concerto - Tour Estivo 2022.

Autore, produttore, polistrumentista e cantante, Ermal Meta dopo l’esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista. Nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente” e rappresentato insieme a Moro l’Italia all’Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi in quinta posizione. Dal 4 marzo è in tutti gli store digitali e in tutte le radio, un nuovo singolo, un nuovo progetto, una bella avventura scritta a 4 mani: “Una storia più grande”, cantata da Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi.

Dopo il concerto di Ermal Meta, sarà Fabio Concato con Musico Ambulante Tour martedì 16 agosto a chiudere i tre appuntamenti gratuiti organizzati dalle Grotte di Castellana e inseriti nel ricco calendario di Piazze d'Estate 2022. Mentre si inaugureranno giovedì 11 agosto alle ore 20:30 gli appuntamenti con Auditorium - Un giovedì fuori dal comune, eventi sponsorizzati dalle Grotte di Castellana che si svolgeranno ogni giovedì, fino al 1° settembre in Villa Comunale Tacconi.

Ulteriori informazioni sul programma di Piazze d’Estate 2022 sono disponibili sui canali social di Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Visit Castellana Grotte e al seguente link: https://linktr.ee/ piazzedestate2022.