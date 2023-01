Ernesto Torta ospite al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo con il suo "Scrivo di Notte e...ho una Moleskine"

La rassegna letteraria Libriamoci prosegue al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle giovedì 26 gennaio con una serata all’insegna di soprese e colpi di scena. Ospite del ricco cartellone di incontri, organizzato dalla Fondazione Vittorio Bari sarà, a partire dalle ore 19, lo scrittore Ernesto Torta per presentare il suo libro “Scrivo di notte e...ho una Moleskine" .

Per l’occasione sono previsti numerosi interventi di scrittori e poeti quali Khan Klynski, Mariateresa Bari, Ginevra Dalla Notte e Annalisa Mercurio. In programma anche l’esibizione alla batteria del giovanissimo e talentuoso musicista Vittorio Ranieri. La serata sarà poi, impreziosita dalla presenza, in qualità di special guest, di Aurora Maletik. L’artista, fotografa e scenografa, vive in Puglia ma ha origini croate con influenze iberiche, un mix di etnie che hanno influenzato lo stile mitteleuropeo. La grande passione per le arti visive ha portato la Maletik ad affinare il suo gusto estetico nella foto d’arte in uno stile narrativo e filmico ricercato e in continua evoluzione. Predilige il bianco e nero, ma spesso si lascia rapire dalle esplosioni di colore che rendono le sue opere quasi vive.

Ernesto Torta vive a Jesi. Inizia a scrivere alcuni anni fa partendo dal social Facebook quasi per gioco. In gioventù collabora con il Corriere Adriatico come pubblicista occupandosi della pagina riguardante la sua città. Il suo primo libro è un fantasy "La Nuvola " a cui fa seguito la silloge "Graffi" entrambi autoprodotti su IL mio libro.It ( gruppo editoriale L'Espresso ). Viene notato da diverse case editrici e sceglie di pubblicare per i Tipi di "Divina Follia Edizioni " di Silvia Elena Denti con cui pubblica " Amo una vita luce a volte ombra" e il romanzo memoir "C'era un ragazzo" .Partecipa a diverse raccolte con suoi racconti "Marche d'autore" e scrive alcune fiabe su " I tre forchettieri del Conero", un piccolo pamphlet in dono per uno spettacolo di beneficenza a favore della cooperativa " TUTTI giù per terra " di Roma a favore dell'assistenza in casi di autismo infantile. L'ultimo suo lavoro è "Scrivo di Notte e... ho una Moleskine " dove è chiarissima la sua natura di scrittore meticcio, infatti il libro intreccia poesia e prosa in un unico volume di 300 e più pagine.

È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a direzione@ fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477