Eroi. variazioni e scherzi per pianoforte a palazzo Pesce (evento in streaming)

Domenica 9 maggio alle ore 19.00 Palazzo Pesce accende riflettori su “Eroi. Variazioni e Scherzi per pianoforte” insieme al giovanissimo talento di Vito Alessio Calianno.



Un concerto in Puglia che segna l’inizio della seconda stagione “a distanza” dell’Atelier delle Arti, che accoglierà il suo pubblico tra le pareti della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari attraverso la diretta streaming gratuita sui profili Facebook, Instagram e YouTube di Palazzo Pesce.



E come simbolo di rilancio e slancio verso il futuro è stato scelto un talento pugliese giovanissimo, quello del pianista Vito Alessio Calianno, attualmente iscritto al Conservatorio Rota di Monopoli sotto la guida di Roberto Bollea, numerosi premi nazionali e internazionali al proprio attivo, tra cui Concorso Internazionale “Città di Albenga” e “Euregio Piano Awards” in Germania, e una formazione che si perfeziona anche attraverso la partecipazione a masterclass tenute da maestri del calibro di Daniel Rivera, Pierluigi Camicia, Paola Bruni e Erling Eriksen. Alla sua sensibilità di interprete sarà affidato il programma che vede protagonisti due titani della produzione per pianoforte solo: Ludwig van Beethoven con le “15 variazioni e fuga op. 35”, datate 1802 e soprannominate Variazioni Eroica per le significative affinità con il Finale della Terza sinfonia, Eroica appunto, rispetto al quale possono essere considerate una sorta di cartone preparatorio, e Frederic Chopin con lo “Scherzo n. 2 op. 31”, datato 1837 e impastato di contrasti fra parti drammaticamente e ritmicamente molto tese e altre cantabili e liricamente spianate, con incastonata al centro un’oasi meditativa che si sviluppa poi in un crescendo emotivo inarrestabile.



Chi desidera versare la propria quota di complicità, può effettuare una donazione andando sul sito della biglietteria di Palazzo Pesce. L’Atelier delle Arti omaggerà con una registrazione in HD tutti coloro che sosterranno l’iniziativa e che potranno così godersi lo spettacolo in qualsiasi momento.