Notte Spaventosa" a Escape Campus!

Halloween è alle porte e Escape Campus è pronto per festeggiare con te!*

Quando: Martedì 31 ottobre, dalle 16:00 alle 20:00

Chi: Bambini a partire dai 6 anni (posti limitati, affrettati!)

Come Partecipare: Per info e prenotazioni, contattaci in Direct o chiama il numero della scuola: 080 512 8292.

Cosa c'è in serbo per te:*

Buffet a Tema: Con opzioni vegane per piccoli mostri affamati.

Maschera Paurosa: Un premio a sorpresa per la maschera più spaventosa!

Dolcetto o Scherzetto: Un divertente giro in zona, guidato da un docente dell'accademia.

Trucchi Mostruosi: Una truccatrice professionista pronta a trasformarti in un vero mostro!

Giochi Linguistici: Apprendi e gioca con la lingua inglese!

Laboratori Arts & Crafts: libera la tua fantasia!

Sarà una festa da brividi, quindi assicurati di prenotare in anticipo per garantirti un posto! Chiama il 080 512 8292 o scrivici in Direct per maggiori dettagli. Non perdere quest'avventura Halloweenesca, è un'esperienza che non dimenticherai mai!