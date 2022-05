A Santeramo escursione sul cammino materano per esplorare la cultura del territorio

Santeramo città che legge progetto di promozione della cultura libraria e della lettura prosegue le sue attività sabato 4 giugno con una escursione sul cammino materano che comincerà alle ore 8:00, raduno nei pressi della Scuola San Francesco D’Assisi (via S. Domenico Savio, 22 - Santeramo in Colle) e proseguirà fino al termine della passeggiata in programma alle ore 16:00 con l’arrivo nella frazione di Fornello (Altamura) dove i partecipanti potranno usufruire di un transfert che li riporterà al luogo di ritrovo iniziale.

Il percorso avrà la durata di circa otto ore comprensiva di sosta per consumare il pranzo al sacco di cui possono autonomamente munirsi i partecipanti o usufruire di una consumazione a pagamento preparata dall’Azienda Agricola Scalera. Il percorso attraverserà la strada medievale del cammino materano: si parte dal centro storico di Santeramo in Colle ed attraverso una serie di contrade si penetra lentamente nel cuore dell’Alta Murgia, una delle più importanti aree pseudosteppiche d’Italia per la presenza di vari endemismi floristici e di una delle maggiori popolazioni di avifauna europee. Lungo il cammino, a circa sei chilometri da Santeramo, si incontra il complesso di Grotta Sant’Angelo, un luogo di culto micaelico fra i più importanti dell’antica Apulia, secondo solo al grande centro di pellegrinaggio garganico. Dopo un breve tratto percorso lungo l’alveo di una gravi nella si risale l’altopiano che, a partire dal sito rupestre Fornello, nei pressi del quale si cammina lungo l’antica carraia medievale, digrada dolcemente verso la città federiciana di Altamura, punto d’arrivo della tappa.

Il livello di difficoltà è basso, è consigliato l’uso di pantaloni lunghi, scarpe da trekking, si invitano i partecipanti a munirsi di antistaminici e creme per eventuali punture di insetti. È inoltre consigliato ai partecipanti di portare borracce con abbondante acqua.

L’adesione è gratuita per un numero di partecipanti limitato con prenotazione obbligatoria contattando la Biblioteca Comunale Giovanni Colonna al numero +39 3518227517.

Santeramo vola sulle ali dei libri …tutti a bordo è un progetto che coinvolge diversi partner locali impegnati a supportare le attività in programma non solo nella biblioteca ma anche nelle piazze, nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra i vicoli e i palazzi della città, con escursioni, stazioni di book crossing, cacce al tesoro, presentazioni, concorsi aperti alle scuole e molto altro. L’obiettivo è di promuovere la lettura e l’avvicinamento al bene librario in vista della redazione del Patto per la lettura con l’acquisto di 300 testi che entreranno a far parte del patrimonio librario della biblioteca. Si tratta di titoli dedicati alla letteratura per l’infanzia e opere scelte per piccoli lettori diversamente abili.