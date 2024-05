Escursione "Da Quasano a casette di Castigliolo"

L’AMOURGIA TI ASPETTA! passeggiate esperienziali sulla Murgia 2024 con ESSERE TERRA APS

Domenica 12 maggio partendo da Quasano svalicheremo una collina panoramica tempestata di cuscinetti fioriti di euphorbia.

Se il cielo è terso è possibile avvistare l'imponente edificio di Castel del Monte. Dalla collina raggiungeremo un sentiero circondato da pascoli di Murgia Fiscale. percorreremo una strada dalla strana forma di stella a 4 braccia che è tra le vie armentizie meglio conservate della provincia di Bari.

Suoni di lavori nei campi e versi animali costituiranno il paesaggio sonoro che ci condurrà a Monte Castigliolo, col suo muro di cinta ellittico alto 2,5 m e lungo 2 Km, che circoscriveva l’insediamento frequentato tra il VIII e II sec. a.C.



Durante la passeggiata il nostro esperto etnobotanico il dott. Leonardo Favale ci parlerà di erbe spontanee e della loro importanza ecologica.



Pranzeremo a sacco nei pressi di Casette di Castigliolo per rientrare alle 17.00 alle auto.

Una passeggiata che procede per itinerari progressivi e lenti, che privilegia la concretezza del gesto di camminare e le relazioni che implica, che riconduce ad una'esperienza il più possibile “umana”, semplice, diretta, concreta.



Sperimenta con noi un nuovo modo di vivere la natura! Le escursioni di ESSERE TERRA sono esperienze piene d'amourgia!





Escursione: difficoltà media, 15 km

Per bambini dai 9 anni

Quasano, Toritto (BA)



Info e prenotazioni



essereterra@agorambiente.it