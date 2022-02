"Turismo Insieme" escursione ideata dalle ragazze del Team della Pro Loco di Sannicandro e degustazione di prodotti tipici

Domenica 13 febbraio alle ore 11.30 nel Frantoio Chimienti (Strada Provinciale 236 Zona Artigianale lotto 32 - Sannicandro di Bari - BA), si terrà l’evento di restituzione del percorso “Turismo Insieme” della Pro Loco di Sannicandro di Bari, uno dei team inserito nel Progetto AgriCultura, l’iniziativa nata per combattere l’esclusione sociale dei giovani, con capofila la Città Metropolitana di Bari e partner il Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari.

Interverranno: Beppe Giannone – Sindaco Comune di Sannicandro di Bari, Saverio Zonno - Consigliere Comune di Sannicandro di Bari con Delega Al Turismo, Antonio Stragapede - Delegato dal Sindaco nel supporto alle Politiche di coordinamento dei Distretti del Cibo, Agroalimentari e Rurali dell'area metropolitana di Bari, Lino Manosperta – Teatro Pubblico Pugliese, Antonietta Racanelli – Presidente Pro Loco Sannicandro di Bari.

Si tratta della presentazione del lavoro fatto dal Team della Pro Loco di Sannicandro, dal titolo "Turismo Insieme", che si è occupata di ideare nuovi itinerari turistici, migliorare quelli esistenti e realizzare una brochure da distribuire presso l'Infopoint del Castello Normanno Svevo, gestito dalla Pro Loco stessa.

Precederà l’evento, alle ore 9.00, un’escursione ideata dalle ragazze del Team della Pro Loco di Sannicandro, lungo la Lama Badessa mentre, alle ore 12.30, avrà luogo una degustazione di prodotti tipici locali. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al 3298549654 oppure all’e-mail turismoinsieme21@gmail.com.

AgriCultura è un progetto inedito per ragazzi e ragazze tra i 16-24 anni usciti anticipatamente dal percorso scolastico, esclusi dal lavoro, disoccupati, sottoccupati, NEET (Neither in Employment nor in Education or Training). Lo scopo è accompagnarli in un percorso di inserimento lavorativo e autoimprenditorialità, attraverso un programma di 300 ore, totalmente finanziato, all’interno delle aziende del territorio, per sviluppare nuovi prodotti e nuovi servizi.

Grazie alla efficace azione di comunicazione e di animazione territoriale coordinata dal Teatro Pubblico Pugliese, sono state ben 282 (tra il primo ed il secondo Avviso) le domande pervenute, segno che la proposta fatta dal progetto AgriCultura piace ai giovani.

Intanto è già stato pubblicato il terzo avviso per l’individuazione di altri ragazzi da avviare al percorso di accompagnamento (https://bit.ly/AgriCultura_3_ giovani) con scadenza 4 aprile 2022. Sempre attivo l’avviso per l’adesione delle imprese per ospitare i giovani: (https://bit.ly/ Agricultura_avviso2_1)