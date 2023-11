Esplorare 2023, a Monopoli gli ultimi tre spettacoli del Collettivo SineSpazio, Equilibrio Dinamico e Ofbalance

Mercoledì 22 novembre, giovedì 23 e venerdì 24, alle 21, vanno in scena gli ultimi tre appuntamenti della quinta edizione di «Esplorare2023», la rassegna organizzata dalla Compagnia AltraDanza, con la direzione artistica di Domenico Iannone, e la collaborazione di Teatri di Bari e Officina dell’Arte - APS. Il luogo epicentro della manifestazione diventa per tre giorni il Teatro Radar di Monopoli con tre speciali produzioni. Mercoledì 22 novembre con il Collettivo SineSpazio, di e con Carmen De Sandi e Giuseppe Pascucci, in «LUDUS #Feedback» (in coproduzione tra Arti Sinespazio 3.0 e ResExstensa Porta D’Oriente - Centro Nazionale di produzione della danza, e con il supporto di Casa delle Arti), il 23 con la compagnia Equilibrio Dinamico e la performance «Ohana» (coreografia di Nicola De Pascale e Serena Angelini), e il 24 con il Collettivo Ofbalance e la coreografia di Massimo Perugini «Sa-Cro».

«LUDUS #Feedback» è uno spettacolo che coniuga danza e musica dal vivo, un progetto che nasce dalla collaborazione tra la danzatrice e coreografa Carmen De Sandi e il musicista e compositore Giuseppe Pascucci (light designer Claudio Ignazio De Robertis). Pone il focus sull’interazione tra espressioni estetiche individuali, attraverso il gioco dell’improvvisazione, ricavando strutture narranti che ridefiniscono il ruolo dello spazio, dei luoghi, dei corpi, degli elementi scenici. La struttura modulabile e il carattere estemporaneo dello spettacolo consentono di creare un «ludus» specifico per ogni luogo ospitante. «Ludus», quindi, diventa la forma sulla quale incidere il nome dell’azione eseguita in un preciso momento e spazio.

Scivolando verso l’alto sospinti da un pollice, come contenuti digitali, i pensieri e le persone condividono un inevitabile discontinuità di senso, scompenso tra realtà immaginata e mondo materiale. Pelle della contemporaneità, l’arte è strumento divinatorio, guardato, consumato, consultato per orientarsi nel quotidiano, per dare forma ad una visione contestuale, estetica, etica e narrativa. L’artista vive in performance continua, rompendo le barriere della scena, dello schermo, degli speakers; diventa un «avatar», emblema di un modo d’essere, di pensare e di vivere, sezionato in ogni manifestazione, personaggio e autore, in perenne conflitto con sé, in lotta per la sopravvivenza. Immerso in un gioco di collegamenti e intrecci di filo elettrico, il corpo in scena lotta per costruire il senso del proprio intricato esistere: ogni cavo conduce altrove e sfida l’androgina a non perdersi per trovare l’uscita da questo inesauribile gioco di luce ed eco, che la disorienta in tutti i piani della percezione. La musica è generata dal movimento del corpo suggerendo un luogo interiore, una stanza della mente, collocata tra le orecchie e il senno, nel quale i pensieri e le memorie si allacciano alla realtà presente dell’azione. La danza è la chiave verso la liberazione e insieme la condanna a una vita in lotta e in movimento.

«Ohana» significa famiglia, e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. I danzatori del programma formativo Equilibrio Dinamico Ensemble e «Small Class Training», diretto da Roberta Ferrara, elaborano il senso di famiglia, di appartenenza ad un gruppo dove la condivisione di energie è humus per costruire rapporti.

Equilibrio Dinamico, fondata nel 2011 dalla sua attuale direttrice artistica Roberta Ferrara e oggi con sede a Bari, si è posta sotto i riflettori per essere un unicum nel panorama della danza italiana. Nel 2021 Equilibrio Dinamico Dance Company è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura quale Organismo di Produzione della Danza Under 35. La compagnia è annualmente programmata in stagioni e festival in Europa, America e Asia. Sviluppa inoltre progetti collaterali di formazione e promozione del pubblico.

Equilibrio Dinamico Ensemble è il programma educativo della compagnia, presente sul territorio pugliese da oltre dieci anni. Ospiti da tutto il mondo vengono invitati per condividere la loro pratica attraverso masterclass, workshops e residenze coreografiche in diversi spazi studi, teatri e musei. Ogni anno la programmazione conta oltre 20 artisti ospiti e la risposta dei diversi training formativi, tra cui teen e small class training, è di caratura internazionale. Nel 2023, anno di celebrazione dei dieci anni di formazione, Equilibrio Dinamico sigla una partnership con Verve, compagnia del corso di laurea specialistica della Northern School of Contemporary Dance, Leeds (Uk).

«Sa-Cro» di Massimo Perugini, con le danzatrici Sara Chiggiato e Elena De Luca (musiche di Arve Henriksen), è una libera interpretazione di Caino e Abele che simboleggiano una storia triste e un esempio tragico di come l'invidia possa portare a conseguenze disastrose. Essa mette in luce la tendenza dell'essere umano ad essere insoddisfatto di piccole e grandi cose, dei successi o delle benedizioni degli altri. E a desiderare ciò che appartiene agli altri, invece di apprezzare ciò che si ha. È un sogno affinché questa storia antica serva ancora oggi come monito contro l'invidia e la rivalità distruttiva, invitando le persone a sviluppare una mentalità di gratitudine, a valorizzare ciò che possiedono e a cercare l'unità piuttosto che la rivalità.