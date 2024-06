Estate a Giovinazzo 2024, una non stop fino a settembre tra musica, libri, cinema e tanto divertimento

C’è come sempre di tutto, per andare incontro ai desiderata di un pubblico sempre più vasto composto da adulti, ragazzi e bambini. E’ un’estate ricca di eventi quella appena iniziata a Giovinazzo. Il cartellone promosso dall'Amministrazione comunale e dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo, spazia dalla musica al cinema passando per i libri, la poesia, l’intrattenimento e la promozione delle bellezze storico-artistiche della città. Una non stop fino a settembre che intercetta anche il gusto di visitatori e turisti.

Estate 2024 - programma mensile-2