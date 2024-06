Iniziative ed eventi diffusi in tutta Bari da giugno a settembre con la kermesse Estate Leggerà - 2024

Ritorna Estate Leggerà - 2024, la kermesse che da giugno a settembre animerà tutti i quartieri cittadini con iniziative ed eventi nell’ambito del programma di contrasto della povertà educativa dei minori promosso dal Comune di Bari - assessorato al Welfare e gestito dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] della cooperativa sociale Progetto Città con la collaborazione delle organizzazioni che fanno parte delle reti cittadine Bari Social Book e Bari Social Summer.

Estate Leggerà è una proposta rivolta a bambini e bambine, ragazzi e ragazze e alle loro famiglie, che intende stimolare la partecipazione attiva a eventi educativi, formativi, culturali, ricreativi, accessibili e diffusi sul territorio.

In totale saranno oltre 100 gli eventi organizzati su tutto il territorio cittadino.

Le attività della manifestazione si inaugurano nei giardini attrezzati della Biblioteca dei Ragazzi[e] nel parco 2 Giugno domani, 21 giugno, solstizio d’estate, con “Letti di notte” che celebra il periodo più magico dell’anno con un evento carico di atmosfere suggestive.

A partire dalle ore 21, l’iniziativa si svolgerà negli spazi verdi illuminati da decine e decine di lanterne che con luce soffusa accompagneranno i gruppi di bambini/e e famiglie nel percorso verso cinque luoghi diversi e cinque storie diverse per concludersi con una sorpresa finale a suon di musica.

Diversi degli eventi della rassegna estiva del Welfare avranno luogo nella Biblioteca Aquarius nei giardini di via Siponto, a Japigia.

Il 30 giugno, dalle ore 18, il “Giardino segreto” coinvolgerà i partecipanti in un’intrigante caccia al tesoro dal pomeriggio al tramonto con attività di ingegno, indovinelli, atelier e prove sportive all’insegna del genere letterario giallo.

Nella stessa sede, l’11 luglio, alle ore 17, si terrà un flashbookmob che su un patchwork realizzato con tovaglie, stuoie e asciugamani colorati ospiterà un pomeriggio dedicato all’incontro di famiglie, bambini e nonni. L’appuntamento sarà animato da musica e letture ad alta voce dedicate ai temi della pace, dell’amicizia e dell’accoglienza. Saranno presenti raccontastorie realizzati con la tecnica del kamishibai, ovvero con il classico teatrino giapponese, intervallati dalla condivisione della merenda. L’evento sarà organizzato e animato dagli operatori di Estate Leggerà 2024 con le lettrici volontarie del programma Nati per Leggere.

L’8 luglio sul waterfront di San Girolamo, il 29 luglio nei giardini di via Siponto e il 2 settembre nella Biblioteca dei Ragazzi[e], alle ore 20, divertimento assicurato con le balere serali, un’occasione di incontro e di esperienza tra giovani e adulti, con l’obiettivo di animare e vivere con modalità diverse, accoglienti e inclusive, spazi pubblici della città.

Appuntamento con il cinema all’aperto per la rassegna “Tra gli alberi il film” il 4 e 14 luglio, l’8 e 29 agosto, alle ore 20, nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e] con quattro proiezioni di fiction e/o film d’animazione.

Nella stessa location il 6, 7 e 8 settembre, ritorna anche “Teatro al parco” appuntamento storico dell’estate che quest’anno sarà caratterizzato dalla partecipazione diretta dei minori, non solo come spettatori bensì come protagonisti. Si prevede, infatti, la restituzione al pubblico del percorso di laboratorio teatrale partecipato dai bambini/e durante tutta l’estate. Ci saranno inoltre attori e clown che presenteranno spettacoli legati alle diverse tecniche del teatro di animazione, di figura, di narrazione e di parola, di strada. La rassegna si realizzerà alle ore 18 nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi nel parco 2 Giugno.

Dal 24 giugno al 7 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 20 (con una sospensione dal 12 al 24 agosto), con “Agorà”, spazio alle attività educativo-culturali, ludico- ricreative, ambientali, atelieristiche e coreutiche nel giardino attrezzato della Biblioteca Ragazzi[e].

Sull’intero territorio cittadino, inoltre, sono in programma una serie di iniziative promosse dalla rete Bari Social Book e dalla rete Bari Social Summer nelle sedi dei servizi di welfare cittadino. Le attività delle reti saranno declinate, in relazione alle specifiche mission, in letture animate, scambio di libri, presentazioni di libri, laboratori, reading e spettacolazioni teatrali, feste, escursioni, atelier, laboratori di yoga e ginnastica, attività coreutica, coinvolgendo minori, famiglie ed adulti in tutti i 5 Municipi della città.

Il programma completo è disponibile in allegato, mentre per maggiori informazioni è possibile scrivere una mai a estatebibliotecaragazzi@gmail. com.