Estate Sammichelina 2023, concerti, eventi culturali e la celebre 'Sagra della zampina'

Oltre 70 eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, le Associazioni e le Attività produttive del territorio. È questo il ricco programma dell'edizione 2023 dell'Estate Sammichelina,

La serie di appuntamenti è programmata per mettere in luce la cultura, la storia e le attività enogastronomiche che rendono il Comune di Sammichele di Bari uno dei più attrattivi della Puglia, oggi meta di turisti, forte anche dell’ultimo riconoscimento di uno dei 'Borghi più Belli d’Italia'.

Il cartellone di eventi ruota intorno al Castello Caracciolo, sede del Museo della Civiltà Contadina 'Dino Bianco', scrigno di sapere e di storia. L’Estate Sammichelina è partita con 'La Notte Romantica in uno dei Borghi Più Belli d’Italia', nella serata del 24 giugno 2023. Un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nelle magie delle piazze, dei vicoli. Programma abbastanza ricco a partire dall’accensione delle 'Luci d’Amore', per continuare con mostre, visite tematiche al Museo, performance musicali, cene a lume di candela organizzate dai ristoranti che aderiscono all’evento, dove sarà servito il dessert 'Pensiero d’amore' creato per l'occasione dal famoso Maestro Pasticciere Iginio Massari.

L’Estate Sammichelina 2023 è ricca di novità, la prima è la Rassegna Teatrale di commedia brillante 'Sorrisi Nel Borgo' (5 compagnie si sfideranno il 30 giugno, 4-11-12 e 18 luglio). Un’altra delle novità dell’estate 2023 è l’evento 'In Tango Festivalito': le magiche atmosfere del tango (concerti dal vivo, conferenze e milonghe in piazza) (29 giugno, 27-28-29 luglio e 1 settembre). Parte quest’anno la prima rassegna 'Shall we dance?', due appuntamenti (7-14 luglio) per la valorizzazione delle scuole di ballo del territorio. Si rafforza così il legame del nostro paese con la tradizione carnascialesca. Torna il Festival della Voce 'Sulle Ali della Musica', organizzato in collaborazione con la Pro Loco 'Dino Bianco'. Tre serate (8-15-22 luglio) in cui giovani talenti si sfidano sulle note di grandi successi musicali. Presidente di giuria della serata finale sarà la nota cantante Fiordaliso.

Miss Italia torna a Sammichele di Bari, con la finale regionale, il 1° luglio, organizzata dalla Carmen Martorana Eventi. Nell’affascinante cornice di Piazza Vittorio Veneto verrà eletta Miss Rocchetta Bellezza.

Dall’1 al 5 agosto, in piazza Vittorio Veneto, si terrà la terza edizione del Sammichele Music Festival, ospiti di quest’anno saranno: 1 agosto Eiffel 65, 2 agosto Gaia e Mattia Zenzola, 3 agosto Rhove, 4 agosto Elettra Lamborghini e 5 agosto Loredana Bertè.

Il festival Bari in Jazz fa tappa a Sammichele di Bari, il 25 e il 26 agosto, nella magica cornice del Castello Caracciolo. Il tutto si svolge grazie ad un progetto dell’Associazione Abusuan in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia, Puglia Promozione e il Teatro Pubblico Pugliese. Inoltre, in collaborazione con la Città Metropolitana di Bari si terranno due Concerti dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana (il 27 giugno 'Vita Spericolata' e il 21 luglio 'Napule È').

Giunge alla seconda edizione il premio Castello di Libri. Format pensato dal Comune di Sammichele di Bari e da Radici Future Produzioni. Gli ospiti premiati saranno: il 7 settembre Franco Chiarello, l’8 settembre Gabriella Genisi e il 9 settembre Gianfranco Viesti.

Factory Film Festival (14-15-16-17 settembre). Festival di cinema, che apre le sue porte all’arte e alla musica. Nasce dalla collaborazione con illustri partner: Accademia delle Belle Arti di Bari, Apulia Film Commission e L'Iss Rosa Luxemburg.

In occasione della ricorrenza dei quattrocento anni dalla morte di Miguel Vaaz, sarà valorizzata la figura del banchiere portoghese fondatore di Casa Vaaz, oggi Sammichele di Bari. L’evento, organizzato dal Comitato Scientifico Vaaz 4° Centenario, articolato in tre giorni (21-22-23 settembre) avrà un comune denominatore: riscoprire le culture, le abitudini, e le tradizioni dei mondi attraversati da Vaaz nella sua vita.

L’Estate Sammichelina 2023 culminerà con la 57esima edizione della Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino (29-30 settembre e 1° ottobre). È da sempre uno degli appuntamenti dell’enogastronomia pugliese più importanti e conosciuti che attira, da tutta la regione e non solo, tantissimi buongustai che raggiungono Sammichele di Bari per apprezzarla.