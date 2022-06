L'estate a teatro con i piccoli alla Casa di Pulcinella

Da giovedì 16 giugno 2022 ritorna l’amatissima e prestigiosa rassegna teatrale ESTATE A TEATRO CON I PICCOLI in scena ogni mercoledì e giovedì alle ore 18.30 fino al 28 Luglio.

Sul palco della Casa di Pulcinella si avvicenderanno compagnie e artisti del ricco panorama di Teatro Ragazzi nazionale. A corollario della rassegna ogni martedì pomeriggio un laboratorio artistico e teatrale per bambini dai 5 ai 10 anni.

Ad aprire la rassegna domani sarà Oscar Strizzi con uno spettacolo di teatro, magia, illusione... Il mago di Oz nel paese delle meraviglie. Il suo genere di spettacolo, tra poetico, magico, e surreale, conduce in un mondo diverso ed affascinante; riuscendo a coinvolgere persone di ogni età e provenienza. . L’artista ha ricevuto diversi premi per i suoi spettacoli. Si è esibito in numerosi palchi nazionali ed internazionali lavorando con i più grandi nomi dello spettacolo, tra i quali il regista David Linch. Ha lavorato per il circo piu famoso del mondo “Le Cirque Du Soleil”.

Oltre alla produzioni più famose e richiesta della compagnia Granteatrino, Tra gli ospiti figura anche la Giovane Compagnia Teatro Pirata con lo spettacolo Il grande Gioco, uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte.

Biglietto 5 euro a partire dai 3 anni in vendita su www.vivaticket.it info: 080 5344660 ore 10-13 mail:botteghino@ casadipulcinella.it