Estate a Terlizzi 2023, eventi diffusi, grandi concerti, arte e teatro

La bella stagione è arrivata, con le giornate più lunghe, le serate calde e tanta voglia di trascorrere del tempo libero all’aperto in giro per la città a riscoprirne tesori e bellezze.

Le piazze, il parco, i giardini, il centro storico, il Chiostro delle Clarisse, il borgo di Sovereto, diventano luoghi d’incontro dove ritrovarsi e assistere a spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, festival, installazioni artistiche, iniziative che fondono amabilmente cultura e socialità. Tre mesi di manifestazioni per l’ESTATE A TERLIZZI che partirà il prossimo 7 luglio per terminare a fine settembre. Tantissimi gli eventi in programma patrocinati, promossi e cofinanziati dal Comune di Terlizzi – assessorato alla cultura.

Di seguito gli appuntamenti dell’estate terlizzese:

LUGLIO

7 luglio

DIVERTIDANCE

a cura dell'associazione Sempravanti, Piazza Cavour ore 20.00.

10 luglio

NAPULE È concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari,

diretta dal M° Alfredo Girardo, Viale Roma ore 21.00.

11 luglio

IL RITMO DEI SOGNI

letture animate a cura di Pollylab, Villette di Viale Roma (campo sportivo) ore 17.30.

13 luglio

IL RITMO DEI SOGNI

letture animate a cura di Pollylab, villette Viale Indipendenza ore 17.30.

14 luglio

TERLIZZI ÈXPERIENCE incontra BARBARA ALBERTI, Chiostro delle Clarisse ore 20.00.

15 luglio

COMMUNITAS DIALOGHI, MELODIE, CANTI, RACCONTI a cura dell'associazione Omphalos, Chiostro delle Clarisse ore 19.00.

17 luglio

TERLIZZI ÈXPERIENCE incontra ANDREA YUU DENTUTO, Chiostro delle Clarisse ore 20.00.

21 luglio

MANNAGGIA ALLA MUSICA a cura del Collettivo Zebù, MAT Laboratorio Urbano ore 21.00.

22 luglio

TERLIZZI IN MUSICA a cura dell'associazione Musica e Tradizioni, Largo la Ginestra ore 21.00.

28/30 luglio

VIVAIO rassegna teatrale e talk a cura della cooperativa ZORBA • S.E.R.R.E. Contrada Parco ore 20.30.

30 luglio

SUONI DELLA MURGIA con Hirundo Maris, Arianna Savall Figueras & Petter Udland Johansenn

Chiesa S.Maria di Cesano ore 20.30.

AGOSTO

1 agosto

SOVERETO TRA IDENTITÀ E OCCULTISMO

La "Festa Maggiore di Terlizzi" Conferenza di presentazione della ristampa del volume di Don Gaetano Valente, Chiostro delle Clarisse - ore 20.30.

3/10 agosto

FESTA MAGGIORE a cura del Comitato Feste Patronali Maria SS. di Sovereto,

programma disponibile sui canali ufficiali.

11 agosto

OMAGGIO A MARIA concerto corale a cura dell'associazione Agoragimus, Concattedrale ore 19.30.

11/13 agosto

SOVERETO FESTIVAL direzione Giovannangelo De Gennaro, Borgo di Sovereto ore 20.30

www.soveretofestival.it

16 agosto

LA GATTA MARASCA rassegna teatrale "Cortile dei Sogni" a cura della compagnia Carro dei Comici, Parco Marinelli ore 19.30.

23 agosto

GIOCONDO rassegna teatrale "Cortile dei Sogni" a cura della compagnia Carro dei Comici, Largo Lago Dentro - ore 20.30.

26 agosto

NOTE SOTTO LE STELLE a cura dell'associazione Note di Puglia Chiostro delle Clarisse ore 20.30

27 agosto

SUONI DELLA MURGIA Maria Moramarco, Markus Stockhausen, Fabio Mina e Francesco Savoretti in Pietrafonie, Largo Cirillo ore 20.30

30 agosto

L'ODISSEALTERNATIVA rassegna teatrale "Cortile dei Sogni" a cura della compagnia Carro dei Comici, Chiostro delle Clarisse ore 19.30.

31 agosto

CAVALLERIA RUSTICANA Gerardo Spinelli regista, Piazza Don Tonino Bello - ore 20.30

SETTEMBRE

8 settembre

FESTIVAL DEI BURATTINI

a cura dell'associazione Gli Alchemici, Piazza Impastato ore 19.00.

13 settembre

FESTIVAL DEI BURATTINI

a cura dell'associazione Gli Alchemici, Villette in Viale Aldo Moro ore 19.00.

14/16 settembre

SOLSTIZIO D'AUTORE

a cura della libreria Un Panda sulla Luna Pinacoteca De Napoli ore 19.00.

17 settembre

ROMANTICHE EMOZIONI

concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, Chiesa S. Maria La Nova ore 20.00.

20 settembre

FESTIVAL DEI BURATTINI

a cura dell'associazione Gli Alchemici, Piazza Pio XII ore 18.30.

22 settembre

FESTIVAL DELLA LEGALITÀ

a cura dell'associazione ‘E’ Fatto Giorno’, Pinacoteca De Napoli ore 19.00.

22 settembre

PREMIO MUSICALE ACANTHUS 2023

a cura di Redtomato Productions, Viale Roma ore 20.00.

23 settembre

TERLIZZI IN MUSICA

a cura dell'associazione Musica e Tradizioni, Largo la Ginestra ore 20.00.

28 settembre

INSIEME SI CRESCE

a cura Centro Servizi Volontariato San Nicola, Pinacoteca De Napoli ore 18.30.

28 settembre

M'ILLUMINO DI JAZZ

direzione Emma Ceglie, Chiostro delle Clarisse ore 20.00.

29 settembre

FESTIVAL DELLA LEGALITÀ

a cura dell'associazione “È Fatto Giorno”, Pinacoteca De Napoli ore 19.00.