A Bitritto il concorso di pittura 'Carlo Cattedra'

La Pro Loco di Bitritto indice per domenica 4 ottobre un concorso di pittura per artisti con lo scopo di avvicinare il pubblico a questa forma artistica e provare a trasformare per un giorno il borgo antico del piccolo comune in provincia di Bari in una sorta di piccola Montmartre dove “respirare” arte e cultura. L’esperimento è arduo ma l’audacia e il coraggio degli organizzatori non sono da meno e tanto offre sicuramente alla manifestazione ingredienti di sicuro interesse.

Il concorso di pittura, strutturato nella forma di estemporanea, è organizzato in omaggio alla memoria di un illustre cittadino bitrittese, il Prof. Carlo Cattedra, scomparso pochi anni fa ma ancora oggi presente nel ricordo di tanti per la sua grande levatura sociale, morale, intellettuale e culturale e che negli ultimi anni della sua vita si era avvicinato, da autodidatta, proprio all’arte pittorica.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bitritto e dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, vedrà concorrenti di tutte le età, suddivisi in tre le sezioni di concorso (Baby, Junior e Senior), cimentarsi dalle 10 alle 18 nella raffigurazione di scorci del borgo antico di Bitritto scelti a libera discrezione di ciascun artista. Al termine della manifestazione seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori nella Sala Castello del Comune di Bitritto.