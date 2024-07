A San Girolamo la musica di Euroband-Murgia’s Street Band

Tre produzioni in prima nazionale e la musica di: Euroband – Murgia’s Street Band, Nuova Compagnia Canto Popolare, Paolo Pace Trio con Maria Giaquinto, Maurizio Pellegrini, Scarlet Rivera e Stefano Saletti. Sono gli ingredienti della rassegna musicale itinerante Confini Labili che, dal 4 luglio al 15 agosto animerà otto quartieri della città di Bari con spettacoli dal vivo in grado di unire centro e periferia.

Giunto alla sua seconda edizione e realizzato dal centro interculturale Abusuan di Bari nell’ambito dell’avviso pubblico “Le due Bari – Quartieri uniti nella cultura” del Comune di Bari, il progetto indaga il territorio musicale barese, provando ad aggregare luoghi della memoria e del sociale, le periferie e i loro abitanti con particolare attenzione ai fragili. Un viaggio per mare, viatico e frontiera tra le culture che lo circondano fatto di racconti e confessioni come quelle della città di Bari, terra del fuoco e del sale, presidio a sud, terra di sbarchi ed approdi, arsura e memoria. Caleidoscopio di lingue e linguaggi, dove la “diplomazia del pentagramma” unisce il “primo” agli “altri mondi” e, per dirla con Pasolini dal suo Canzoniere Popolare.

Con un vasto programma di eventi e tanti ospiti nazionali e internazionali, dal 4 luglio al 15 agosto “Confini Labili” proporrà un cartellone di concerti in grado di raggiungere comunità distanti ma allo stesso tempo mai così vicine, attraverso serate di condivisione dell’arte; sono infatti 8 le aree che ospiteranno gli spettacoli dal vivo, selezionati in base alla loro collocazione in differenti quartieri, soprattutto periferici, di Bari: da Piazza Santa Maria del fonte nel quartiere Carbonara, al Teatro Abeliano di Japigia; dal Giardino Princigalli di Mungivacca alla piazzetta della torre, a Torre a Mare, dal lungomare di San Girolamo, al Chiostro di Santa Chiara nel quartiere San Nicola, dalla Piazzetta Eleonora di San Pio all’Istituto Redentore del quartiere Libertà.

Giovedì 4 luglio si parte alle ore 19.30 dal Lungomare IX Maggio di San Girolamo con il ritmo della EuroBand – Murgia’s Street Band, una formazione pugliese dalla grande esperienza bandistica che si esibirà in un repertorio di grande impatto sonoro e visivo ispirato alle street band di New Orleans e capace di spaziare tra pop, funky, jazz, anni 70.80 e colonne sonore. Il tutto impreziosito dall’improvvisazione musicale e dalle coreografie. Un live show capace di travolgere lo spettatore e di condurlo, come parte integrante, all’interno dello stesso spettacolo, attraverso il ballo, il canto, l’applauso.

Lo stesso spettacolo giungerà poi nella Piazzetta Eleonora del quartiere San Pio giovedì 1° agosto e, ancora, Piazza S. Maria del Fonte a Carbonara giovedì 15 agosto.

Venerdì 12 luglio la rassegna Confini Labili farà tappa al quartiere Libertà presso la Chiesa del Redentore dove alle ore 21.00 si terrà l’esibizione dal vivo di NCCP – Nuova Compagnia Canto Popolare nell’ambito de Anima di Terra Tour: uno spettacolo musicale composto dai brani della tradizione campana e del Mezzogiorno. Terra di suoni, che attraverso la sua arte e la sua musica ha esportato storia e cultura, diventando nei secoli un punto di riferimento imprescindibile nel panorama nazionale e internazionale.

Mercoledì 24 luglio alle ore 21.00 nel Chiostro di Santa Chiara, nel quartiere San Nicola di Bari, sarà la volta della prima nazionale dello spettacolo del Paolo Pace Trio con special guest Maria Giaquinto: cantautore, musicista polistrumentista monopolitano, Paolo Pace presenta il suo progetto discografico dal titolo Luna Park, in cui la musica evidenzia in chiave ironica la criticità della vita, attraversando come in una montagna russa le emozioni, le passioni, i drammi, l’attualità. Un disco dalla forte emotività e con un chiaro e sincero omaggio ad autori italiani del calibro di Lucio Dalla, De Gregori e De Andrè.

Il programma prosegue lunedì 29 luglio alle 21.00 al Parco Princigalli del quartiere Mungivacca con il live show di Maurizio Pellegrini dal titolo A qualcuno piace…Fred! dedicato alla leggendaria figura di Fred Buscaglione: a lui, alla sua musica, al mito Pellegrini si ispira per uno spettacolo musicale frizzante e divertente, che ha visto andare in scena oltre 150 repliche in tutta Italia. Maurizio Pellegrini & The Chamber Swing Orchestra ripercorrono l'avventura del giovane Fred e dei suoi "Asternovas" fino all'incontro col paroliere Leo Chiosso e l'invenzione di un mondo americano quasi da romanzo Bulli&Pupe. Che notte!, Teresa non sparare, il dritto di Chicago, Che bambola!, sono solo alcuni dei titoli che hanno fatto di Buscaglione un grande precursore del suo tempo e che vivono ancora oggi prepotentemente nelle menti dei grandi appassionati. Qualcosa in più che uno spettacolo con musica dal vivo: un modo per conoscere e ricordare il grande Fred, per poterlo ritrovare “…al fondo di un bicchiere, nel cielo dei bar”.

Il giorno successivo, martedì 30 luglio alle ore 21.00 Confini Labili arriva nel Nuovo Teatro Abeliano di Japigia con la prima nazionale dello spettacolo La Regina di Spade di Scarlet Rivera.L’incontro tra Bob Dylan e Scarlet Rivera è uno dei momenti più intensi e romantici della storia del rock ed è stato magistralmente raccontato nel film di Martin Scorsese sul leggendario tour della Rolling Thunder Review. The Queen of Swords, La Regina di Spade è il soprannome che il celebre regista ha affibbiato alla misteriosa violinista dai capelli rossi che fece perdere la testa al più grande cantautore della storia. Bob Dylan è stato il primo a scoprire Scarlet riconoscendo il genio e considerandola una violinista capace di suonare il volino alla stregua di una chitarrista solista. Da quel momento la sua carriera e la sua vita hanno preso una direzione inaspettata: a distanza di 50 anni, Scarlet ha deciso di rendere omaggio a Bob Dylan, l’uomo che ha cambiato la sua vita per sempre, eseguendo dal vivo diverse canzoni di Dylan, tra cui Senor e Blowin’ in the Wind. Un viaggio musicale affascinante insieme a uno dei personaggi più iconici della storia del rock che omaggerà i grandi songwriters: Bob Dylan, Leonard Cohen e perfino Fabrizio De André, di cui Scarlet ha tradotto la struggente Hotel Supramonente.

Infine, domenica 4 agosto, alle ore 21.00 nella Piazzetta della Torre di Torre a Mare andrà in scena lo spettacolo Anima De Moundo di Stefano Saletti & Banda Ikona: un viaggio affascinante alla ricerca della comune anima mediterranea, accompagnato dal Sabir, l’antica lingua franca del Mare Nostrum. Un manifesto di una nuova possibile identità mediterranea, nel nome di un passato fatto di arte, di cultura, di porti aperti, incontri e scambi che, come una grande rete si sono intrecciati creando nuovi percorsi e storie condivise.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.