Euromotor celebra le donne ricordando Bertha Benz, la prima automobilista della storia

Euromotor celebra le donne e lo fa raccontando il mondo delle auto da un punto di vista nuovo e inedito.



A partire dall'8 marzo, giorno della Festa della Donna fino al 22 marzo, si svolgerà l'evento MADAME 008 TEST DRIVE, presso la sede della concessionaria a Modugno (S.s. 96 Km 119.400 - 70126):

il mondo delle auto sarà esplorato e raccontato da un punto di vista tutto al femminile.



Diverse le protagoniste, volti noti e non solo, che si racconteranno durante il loro Test-Drive lungo un giorno intero, prendendosi del tempo per sé e godendosi il viaggio in completa tranquillità. Sui social della concessionaria si potranno seguire le storie tutte da assaporare e scoprire, storie di donne al passo coi tempi e indipendenti che non devono chiedere niente a nessuno.



Storia ispiratrice dell'evento, la straordinaria avventura della prima automobilista della storia: Bertha Benz, pioniera dei viaggi su strada.

All’epoca i prototipi di automobili venivano collaudati solo da meccanici specializzati e per brevissime distanze. Bertha, però, fece la differenza.

A bordo di un prototipo creato da suo marito, inventore dell'automobile, partì da Mannheim per arrivare a Pforzheim, sua città natale, insieme ai quattro figli per raggiungere la madre.



Bertha percorse circa 100km all’insaputa del marito. Le difficoltà e gli imprevisti furono tanti, ma la signora Benz li superò con determinazione. L'evento ebbe risonanza sulla stampa internazionale ed ebbe anche un risvolto pratico: la donna infatti consigliò inoltre al marito una serie di suggerimenti utili per migliorare il prototipo, come la marcia addizionale per le salite più ripide. Bertha riuscì così a dimostrare al mondo intero che l’invenzione del marito era un'idea di successo, passando alla storia come la prima automobilista della storia.



